ЦАХАЛ не остановится на ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

28 сентября 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Армия обороны Израиля не остановится на смерти Хасана Насраллы Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля располагает дополнительными инструментами и не собирается останавливаться на ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом сообщил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. «Это не конец, это должно быть очень ясно. Есть еще больше инструментов для продвижения вперед», — сказал Халеви. Его слова передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу. Глава Генштаба подчеркнул, что израильские военные имеют возможности достигать тех, кто угрожает безопасности граждан Израиля, независимо от их местоположения. Он также отметил, что израильская армия готовится к следующим решительным действиям. Отмечается, что ЦАХАЛ со вчерашнего вечера нанес удары по свыше чем 140 объектам «Хезболлы». Среди них, по сообщениям официального telegram-канала армии Израиля, пусковые установки, нацеленные на израильских мирных жителей, здания, в которых хранилось оружие, стратегическое вооружение, объекты по производству оружия. Ранее в результате авиационного удара по штабу шиитского движения «Хезболла» в Бейруте погиб его генсекретарь Хасан Насралла, пишет «360.ru». Также ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Карки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля располагает дополнительными инструментами и не собирается останавливаться на ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Об этом сообщил глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. «Это не конец, это должно быть очень ясно. Есть еще больше инструментов для продвижения вперед», — сказал Халеви. Его слова передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу. Глава Генштаба подчеркнул, что израильские военные имеют возможности достигать тех, кто угрожает безопасности граждан Израиля, независимо от их местоположения. Он также отметил, что израильская армия готовится к следующим решительным действиям. Отмечается, что ЦАХАЛ со вчерашнего вечера нанес удары по свыше чем 140 объектам «Хезболлы». Среди них, по сообщениям официального telegram-канала армии Израиля, пусковые установки, нацеленные на израильских мирных жителей, здания, в которых хранилось оружие, стратегическое вооружение, объекты по производству оружия. Ранее в результате авиационного удара по штабу шиитского движения «Хезболла» в Бейруте погиб его генсекретарь Хасан Насралла, пишет «360.ru». Также ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Карки.