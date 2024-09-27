27 сентября 2024

В Сургуте образовались огромные пробки из-за выставки техники НАТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук посетил выставку трофейной техники НАТО
Кухарук посетил выставку трофейной техники НАТО Фото:

В Сургуте открылась выставка трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Из-за большого количества желающих посмотреть танки Abrams и другие боевые машины, возле Ледового дворца спорта образовалась огромная пробка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.

«На подъезде к площадке возле Ледового дворца спорта, где размещена экспозиция, большие пробки. Ради того, чтобы осмотреть выставку, в Сургут приехали жители со всей Югры», — передает корреспондент URA.RU.

Также туда приехал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Хоть людей на выставке и крайне много, глава Югры не отказывает желающим пофотографироваться с ним.

Мэр Сургута Максим Слепов открыл в городе выставку трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Для экспозиции «Сила V правде — гордость и победа» привезли одни из самых больших в мире танки Abrams и другие боевые машины.

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В Сургуте открылась выставка трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Из-за большого количества желающих посмотреть танки Abrams и другие боевые машины, возле Ледового дворца спорта образовалась огромная пробка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «На подъезде к площадке возле Ледового дворца спорта, где размещена экспозиция, большие пробки. Ради того, чтобы осмотреть выставку, в Сургут приехали жители со всей Югры», — передает корреспондент URA.RU. Также туда приехал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Хоть людей на выставке и крайне много, глава Югры не отказывает желающим пофотографироваться с ним. Мэр Сургута Максим Слепов открыл в городе выставку трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Для экспозиции «Сила V правде — гордость и победа» привезли одни из самых больших в мире танки Abrams и другие боевые машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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