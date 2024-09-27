В Сургуте открылась выставка трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Из-за большого количества желающих посмотреть танки Abrams и другие боевые машины, возле Ледового дворца спорта образовалась огромная пробка. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
«На подъезде к площадке возле Ледового дворца спорта, где размещена экспозиция, большие пробки. Ради того, чтобы осмотреть выставку, в Сургут приехали жители со всей Югры», — передает корреспондент URA.RU.
Также туда приехал и губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Хоть людей на выставке и крайне много, глава Югры не отказывает желающим пофотографироваться с ним.
Мэр Сургута Максим Слепов открыл в городе выставку трофейной техники НАТО, захваченной на СВО. Для экспозиции «Сила V правде — гордость и победа» привезли одни из самых больших в мире танки Abrams и другие боевые машины.
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