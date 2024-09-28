Сколько лидеров «Хезболлы» уничтожил Израиль с начала года. Инфографика

ЦАХАЛ отчитался о ликвидации десятка командиров «Хезболлы»

28 сентября 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года ЦАХАЛ ликвидировал 11 членов командования Хезболлы Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press новость из сюжета Война на Ближнем Востоке В Бейруте 27 сентября 2024 года был ликвидирован лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. С начала текущего года, в результате обострения конфликта на ливано-израильской границе, израильские военные силы провели ряд масштабных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки. Кто погиб за год и как их гибель скажется на группировке — в материале URA.RU. Кто был убит в результате операций Израиля В 2024 году Израиль значительно усилил свои военные операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», что привело к ликвидации ключевых лидеров этой организации. В серии точечных ударов были уничтожены важные лидеры группировки, включая Ибрагима Акиля, который командовал элитным подразделением «Радван», специализирующимся на операциях внутри Израиля и захвате приграничных территорий. Он погиб во время совещания в южном пригороде Бейрута, Дахия, 20 сентября. В том же ударе погиб и Ахмед Махмуд Вахби, известный как Абу Хасан Самир, который был командиром учебного подразделения «Радван». Кроме того, в результате этой же атаки жизнь потеряли еще 14 высокопоставленных членов группировки. Далее, 24 сентября, был ликвидирован Ибрагим Мухаммад Кубейси, командир ракетных войск «Хезболлы». Следом, 26 сентября, был уничтожен Мухаммад Хусейн Сарур, который отвечал за удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля. Кульминацией стала операция 27 сентября, когда израильская армия нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы». В результате этого удара был уничтожен Хасан Насралла, долгое время возглавлявший группировку как генеральный секретарь. Вместе с ним погиб и Али Караки, командир южного командования «Хезболлы», который координировал обстрелы Израиля из приграничных районов. Ликвидированное руководство «Хезболлы» Инфографика URA.RU Как был ликвидирован Хасан Насралла Новость по теме Чем запомнился основатель «Хезболлы»: путь мести Хасана Насраллы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября осуществила решающий удар по подземному командному центру «Хезболлы», расположенному в Дахии, южном пригороде Бейрута. Операция была направлена на ликвидацию Хасана Насраллы, который возглавлял группировку на протяжении 32 лет. Израильские военные использовали для удара бомбы общим весом 83 тонны, что вызвало массивные разрушения. Сразу после атаки появились сообщения в израильских СМИ о возможной успешности операции, хотя иранские и саудовские источники утверждали, что Насралла выжил. Тем не менее, утром 28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердила уничтожение Насраллы и других ключевых фигур «Хезболлы», включая командира южного командования Али Караки. Операция получила кодовое название «Новый порядок» и была частью стратегии Израиля по предотвращению дальнейшего усиления «Хезболлы» и ее иранских покровителей. Глава Генштаба армии Израиля Герци Халеви подчеркнул, что у Израиля есть достаточно ресурсов для того, чтобы найти и нейтрализовать любую угрозу своим гражданам. После подтверждения смерти Насраллы, в Тегеране появился билборд с его изображением и надписью «Хезболла жива», что символизирует попытку морального поддержания боевого духа сторонников группировки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который находился в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, приказал провести операцию вскоре после своего выступления. Это решение было вызвано необходимостью предотвратить возможную наземную операцию в Ливане и минимизировать риски для израильских граждан. Израильская разведка долгое время отслеживала перемещения Насраллы, и когда представилась возможность, было принято решение о немедленной ликвидации. По данным The New York Times, на место, где предполагалось нахождение Насраллы, было сброшено около 80 бомб. Что будет с «Хезболлой» после смерти Насраллы После серии мощных ударов Израиля, структура принятия решений в «Хезболле» оказалась существенно нарушена. Эксперты отмечают, что последние ответные действия «Хезболлы» казались вялыми, и существуют сомнения относительно способности организации продолжать функционировать как единое целое после потери большей части своего руководства. Также подчеркивается, что в долгосрочной перспективе убийство Насраллы окажет серьезное воздействие на ливанское общество, что может привести к увеличению числа добровольцев, желающих присоединиться к движению. Несмотря на потерю значительной части военного и политического руководства, «Хезболла» продолжила обстрелы израильской территории. Это свидетельствует о том, что некоторые командные функции остаются активными, несмотря на потери. Эксперты считают, что хотя репутация «Хезболлы» пострадала, это не означает полного уничтожения группировки или критического снижения ее боеспособности. Бывший глава израильской военной разведки указывает на сложное положение ливанской организации, которая потеряла значительную часть своего арсенала и испытывает проблемы с коммуникациями после уничтожения пейджеров и раций. Насралла был не только военным лидером, но и духовным символом для «Хезболлы», и его утрата представляет собой значительный удар по структуре группировки. Предполагается, что движение может использовать оставшиеся ресурсы для ответного удара, но ожидается, что эти действия будут временными и не приведут к длительной эскалации конфликта. Важным аспектом является реакция Ирана и его региональных союзников на эту ситуацию. Несмотря на обещания поддержки «Хезболлы», Иран пока воздерживается от прямого военного вмешательства, что может повлиять на его репутацию как на ключевого игрока в регионе. 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В Бейруте 27 сентября 2024 года был ликвидирован лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла. С начала текущего года, в результате обострения конфликта на ливано-израильской границе, израильские военные силы провели ряд масштабных операций против высшего руководства ливанской шиитской группировки. Кто погиб за год и как их гибель скажется на группировке — в материале URA.RU. В 2024 году Израиль значительно усилил свои военные операции против ливанской шиитской группировки «Хезболла», что привело к ликвидации ключевых лидеров этой организации. В серии точечных ударов были уничтожены важные лидеры группировки, включая Ибрагима Акиля, который командовал элитным подразделением «Радван», специализирующимся на операциях внутри Израиля и захвате приграничных территорий. Он погиб во время совещания в южном пригороде Бейрута, Дахия, 20 сентября. В том же ударе погиб и Ахмед Махмуд Вахби, известный как Абу Хасан Самир, который был командиром учебного подразделения «Радван». Кроме того, в результате этой же атаки жизнь потеряли еще 14 высокопоставленных членов группировки. Далее, 24 сентября, был ликвидирован Ибрагим Мухаммад Кубейси, командир ракетных войск «Хезболлы». Следом, 26 сентября, был уничтожен Мухаммад Хусейн Сарур, который отвечал за удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля. Кульминацией стала операция 27 сентября, когда израильская армия нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы». В результате этого удара был уничтожен Хасан Насралла, долгое время возглавлявший группировку как генеральный секретарь. Вместе с ним погиб и Али Караки, командир южного командования «Хезболлы», который координировал обстрелы Израиля из приграничных районов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября осуществила решающий удар по подземному командному центру «Хезболлы», расположенному в Дахии, южном пригороде Бейрута. Операция была направлена на ликвидацию Хасана Насраллы, который возглавлял группировку на протяжении 32 лет. Израильские военные использовали для удара бомбы общим весом 83 тонны, что вызвало массивные разрушения. Сразу после атаки появились сообщения в израильских СМИ о возможной успешности операции, хотя иранские и саудовские источники утверждали, что Насралла выжил. Тем не менее, утром 28 сентября ЦАХАЛ официально подтвердила уничтожение Насраллы и других ключевых фигур «Хезболлы», включая командира южного командования Али Караки. Операция получила кодовое название «Новый порядок» и была частью стратегии Израиля по предотвращению дальнейшего усиления «Хезболлы» и ее иранских покровителей. Глава Генштаба армии Израиля Герци Халеви подчеркнул, что у Израиля есть достаточно ресурсов для того, чтобы найти и нейтрализовать любую угрозу своим гражданам. После подтверждения смерти Насраллы, в Тегеране появился билборд с его изображением и надписью «Хезболла жива», что символизирует попытку морального поддержания боевого духа сторонников группировки. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который находился в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, приказал провести операцию вскоре после своего выступления. Это решение было вызвано необходимостью предотвратить возможную наземную операцию в Ливане и минимизировать риски для израильских граждан. Израильская разведка долгое время отслеживала перемещения Насраллы, и когда представилась возможность, было принято решение о немедленной ликвидации. По данным The New York Times, на место, где предполагалось нахождение Насраллы, было сброшено около 80 бомб. После серии мощных ударов Израиля, структура принятия решений в «Хезболле» оказалась существенно нарушена. Эксперты отмечают, что последние ответные действия «Хезболлы» казались вялыми, и существуют сомнения относительно способности организации продолжать функционировать как единое целое после потери большей части своего руководства. Также подчеркивается, что в долгосрочной перспективе убийство Насраллы окажет серьезное воздействие на ливанское общество, что может привести к увеличению числа добровольцев, желающих присоединиться к движению. Несмотря на потерю значительной части военного и политического руководства, «Хезболла» продолжила обстрелы израильской территории. Это свидетельствует о том, что некоторые командные функции остаются активными, несмотря на потери. Эксперты считают, что хотя репутация «Хезболлы» пострадала, это не означает полного уничтожения группировки или критического снижения ее боеспособности. Бывший глава израильской военной разведки указывает на сложное положение ливанской организации, которая потеряла значительную часть своего арсенала и испытывает проблемы с коммуникациями после уничтожения пейджеров и раций. Насралла был не только военным лидером, но и духовным символом для «Хезболлы», и его утрата представляет собой значительный удар по структуре группировки. Предполагается, что движение может использовать оставшиеся ресурсы для ответного удара, но ожидается, что эти действия будут временными и не приведут к длительной эскалации конфликта. Важным аспектом является реакция Ирана и его региональных союзников на эту ситуацию. Несмотря на обещания поддержки «Хезболлы», Иран пока воздерживается от прямого военного вмешательства, что может повлиять на его репутацию как на ключевого игрока в регионе.