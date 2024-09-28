Доброволец, ранее служивший в армии Израиля, погиб на СВО в ДНР

Бывший военнослужащий израильской армии погиб в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», служил в батальоне четвертой бригады ВС РФ и скончался под Артемовском после выполнения боевой задачи. Об этом сообщает координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель.
«Моссад был из семьи репатриантов. Служил там срочную службу в Израиле, поскольку там жили родственники. В 2021 году вернулся в Россию. Когда началась спецоперация, его не взяли добровольцем без опыта срочной службы в России<...>. Моссад погиб в результате прилета FPV-дрона под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи», — заявил Аксель, его слова передает ТАСС. Как уточняется, Выдра сначала направился на срочку, после чего пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в Луганской Народной Республике.
По словам Акселя, Антон Выдра был не только опытным техником и оператором FPV-дронов, но и продолжал образование, обучаясь на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Он присоединился к партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», уже находясь на фронте, и пошел воевать за Россию, руководствуясь патриотическими убеждениями.
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