Президент Ирана обвинил США в причастности к убийству Насраллы

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Президент Ирана заявил, что приказ атаковать Бейрут и убить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы был отдан из США Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Приказ о ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы был получен из США. Об этом сообщает президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мир не должен забывать, что команда была отдана из США», — говорится в заявлении Пезешкиана, его слова приводит государственное телевидение исламской республики. Он также уточнил, что Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за произошедшее.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила информацию о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах», который был убит во время авиационной атаки на Бейрут 27 сентября 2024 года, передает телеканал 360.ru. Израильские ВВС нанесли удар в период проведения совещания руководства шиитской организации. Согласно сообщению телеканала Al Hadath, основываясь на данных из израильских источников, для уничтожения бункеров были использованы мощные авиабомбы. В результате атаки обрушилось несколько зданий, расположенных в непосредственной близости от цели воздушного рейда.

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Приказ о ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы был получен из США. Об этом сообщает президент Ирана Масуд Пезешкиан. «Мир не должен забывать, что команда была отдана из США», — говорится в заявлении Пезешкиана, его слова приводит государственное телевидение исламской республики. Он также уточнил, что Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за произошедшее. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила информацию о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах», который был убит во время авиационной атаки на Бейрут 27 сентября 2024 года, передает телеканал 360.ru. Израильские ВВС нанесли удар в период проведения совещания руководства шиитской организации. Согласно сообщению телеканала Al Hadath, основываясь на данных из израильских источников, для уничтожения бункеров были использованы мощные авиабомбы. В результате атаки обрушилось несколько зданий, расположенных в непосредственной близости от цели воздушного рейда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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