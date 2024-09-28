Президент Ирана обвинил США в причастности к убийству Насраллы

28 сентября 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Президент Ирана заявил, что приказ атаковать Бейрут и убить лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы был отдан из США Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Приказ о ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы был получен из США. Об этом сообщает президент Ирана Масуд Пезешкиан. «Мир не должен забывать, что команда была отдана из США», — говорится в заявлении Пезешкиана, его слова приводит государственное телевидение исламской республики. Он также уточнил, что Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за произошедшее. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила информацию о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах», который был убит во время авиационной атаки на Бейрут 27 сентября 2024 года, передает телеканал 360.ru. Израильские ВВС нанесли удар в период проведения совещания руководства шиитской организации. Согласно сообщению телеканала Al Hadath, основываясь на данных из израильских источников, для уничтожения бункеров были использованы мощные авиабомбы. В результате атаки обрушилось несколько зданий, расположенных в непосредственной близости от цели воздушного рейда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приказ о ликвидации лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы был получен из США. Об этом сообщает президент Ирана Масуд Пезешкиан. «Мир не должен забывать, что команда была отдана из США», — говорится в заявлении Пезешкиана, его слова приводит государственное телевидение исламской республики. Он также уточнил, что Вашингтон не сможет снять с себя ответственность за произошедшее. Ранее Армия обороны Израиля подтвердила информацию о ликвидации Хасана Насруллы, лидера «Хезболлах», который был убит во время авиационной атаки на Бейрут 27 сентября 2024 года, передает телеканал 360.ru. Израильские ВВС нанесли удар в период проведения совещания руководства шиитской организации. Согласно сообщению телеканала Al Hadath, основываясь на данных из израильских источников, для уничтожения бункеров были использованы мощные авиабомбы. В результате атаки обрушилось несколько зданий, расположенных в непосредственной близости от цели воздушного рейда.