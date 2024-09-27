Идет поиск вандалов, сломавших фонарь в парке
В парке Победы села Половинное (Курганская область) вандалы вырвали из земли фонарный столб. Об этом сообщили очевидцы.
«В Половинном в парке Победы сломали фонарь. Будут отсмотрены записи с камер наблюдения и вандалов вычислят», — передает Половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что властям округа сложно благоустраивать общественные пространства при таком отношении части несознательных жителей. Кроме вандализма, на торговой площади райцентра люди бросают мусор на асфальт, когда имеются урны, отмечает газета.
Фонарь пострадал от вандалов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!