27 сентября 2024

Курганские вандалы сломали фонарь в парке Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Идет поиск вандалов, сломавших фонарь в парке
Идет поиск вандалов, сломавших фонарь в парке Фото:

В парке Победы села Половинное (Курганская область) вандалы вырвали из земли фонарный столб. Об этом сообщили очевидцы.

«В Половинном в парке Победы сломали фонарь. Будут отсмотрены записи с камер наблюдения и вандалов вычислят», — передает Половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что властям округа сложно благоустраивать общественные пространства при таком отношении части несознательных жителей. Кроме вандализма, на торговой площади райцентра люди бросают мусор на асфальт, когда имеются урны, отмечает газета. 

Фонарь пострадал от вандалов
Фонарь пострадал от вандалов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке Победы села Половинное (Курганская область) вандалы вырвали из земли фонарный столб. Об этом сообщили очевидцы. «В Половинном в парке Победы сломали фонарь. Будут отсмотрены записи с камер наблюдения и вандалов вычислят», — передает Половинская газета «Вестник района» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что властям округа сложно благоустраивать общественные пространства при таком отношении части несознательных жителей. Кроме вандализма, на торговой площади райцентра люди бросают мусор на асфальт, когда имеются урны, отмечает газета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...