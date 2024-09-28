Как будут оплачивать неиспользованные отгулы с 1 марта 2025 года

Совет Федерации одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов

28 сентября 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

При увольнении сотрудника работодатель обязан будет выплатить ему компенсацию за неиспользованные отгулы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Совет Федерации одобрил новый закон, который вносит изменения в правила компенсации неиспользованных отгулов при увольнении работника. Кроме того, закон устанавливает ограничение в один год на срок использования отгулов с момента их получения. «Совет Федерации одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении сотрудника. Также вводится ограничение до одного года на срок действия отгула с момента его получения», — пишет Пятый канал. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что ранее Трудовой кодекс предусматривал оплату работы в выходной или праздничный день либо предоставление отгула. Однако законодательство не обязывало работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника. «То есть если в случае с неиспользованным отпуском при увольнении работодатель выплачивает компенсацию, то в случае с накопленными отгулами такой обязанности у руководства нет», — цитирует Пятый канал слова Яковлевой. Теперь же работодатели будут обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении работника, аналогично компенсации за неиспользованный отпуск. Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Он классифицирует контент, формирующий негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирующий чайлдфри, как деструктивный и требующий удаления. Максимальная сумма штрафа за пропаганду чайлдфри составит пять миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации одобрил новый закон, который вносит изменения в правила компенсации неиспользованных отгулов при увольнении работника. Кроме того, закон устанавливает ограничение в один год на срок использования отгулов с момента их получения. «Совет Федерации одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении сотрудника. Также вводится ограничение до одного года на срок действия отгула с момента его получения», — пишет Пятый канал. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что ранее Трудовой кодекс предусматривал оплату работы в выходной или праздничный день либо предоставление отгула. Однако законодательство не обязывало работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника. «То есть если в случае с неиспользованным отпуском при увольнении работодатель выплачивает компенсацию, то в случае с накопленными отгулами такой обязанности у руководства нет», — цитирует Пятый канал слова Яковлевой. Теперь же работодатели будут обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении работника, аналогично компенсации за неиспользованный отпуск. Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Он классифицирует контент, формирующий негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирующий чайлдфри, как деструктивный и требующий удаления. Максимальная сумма штрафа за пропаганду чайлдфри составит пять миллионов рублей.