Как будут оплачивать неиспользованные отгулы с 1 марта 2025 года

Совет Федерации одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов
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При увольнении сотрудника работодатель обязан будет выплатить ему компенсацию за неиспользованные отгулы Фото:

Совет Федерации одобрил новый закон, который вносит изменения в правила компенсации неиспользованных отгулов при увольнении работника. Кроме того, закон устанавливает ограничение в один год на срок использования отгулов с момента их получения.

«Совет Федерации одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении сотрудника. Также вводится ограничение до одного года на срок действия отгула с момента его получения», — пишет Пятый канал.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что ранее Трудовой кодекс предусматривал оплату работы в выходной или праздничный день либо предоставление отгула. Однако законодательство не обязывало работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника.

«То есть если в случае с неиспользованным отпуском при увольнении работодатель выплачивает компенсацию, то в случае с накопленными отгулами такой обязанности у руководства нет», — цитирует Пятый канал слова Яковлевой. Теперь же работодатели будут обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении работника, аналогично компенсации за неиспользованный отпуск.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Он классифицирует контент, формирующий негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирующий чайлдфри, как деструктивный и требующий удаления. Максимальная сумма штрафа за пропаганду чайлдфри составит пять миллионов рублей.

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Совет Федерации одобрил новый закон, который вносит изменения в правила компенсации неиспользованных отгулов при увольнении работника. Кроме того, закон устанавливает ограничение в один год на срок использования отгулов с момента их получения. «Совет Федерации одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении сотрудника. Также вводится ограничение до одного года на срок действия отгула с момента его получения», — пишет Пятый канал. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что ранее Трудовой кодекс предусматривал оплату работы в выходной или праздничный день либо предоставление отгула. Однако законодательство не обязывало работодателей компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника. «То есть если в случае с неиспользованным отпуском при увольнении работодатель выплачивает компенсацию, то в случае с накопленными отгулами такой обязанности у руководства нет», — цитирует Пятый канал слова Яковлевой. Теперь же работодатели будут обязаны выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении работника, аналогично компенсации за неиспользованный отпуск. Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на запрет пропаганды чайлдфри. Он классифицирует контент, формирующий негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирующий чайлдфри, как деструктивный и требующий удаления. Максимальная сумма штрафа за пропаганду чайлдфри составит пять миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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