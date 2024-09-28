Shot: неадекват, избивший бабушку в Ульяновске, носит футболку с надписью «Царь»

Shot выяснил подробности о хулигане, избившем пенсионерку в Ульяновске

28 сентября 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Кадрев часто фотографировался в футболке с надписью «Царь» Telegram-канал генерал-майора полиции Ирины Волковой Фото: Мужчина, избивший продающую цветы пожилую женщину в Ульяновске, носит футболку с надписью «Царь». Об этом сообщил Shot. «Мужчина любит постить селфи в соцсетях с алкоголем и частенько в футболке с надписью „Царь, просто царь“», — пишет Shot в своем telegram-канале. Там также добавили, что нарушитель. выставлял на продажу люстры, одежду, книги. Избившим бабушку оказался 46-летний Сергей Кадрев, проживающий в селе Степное Матюнино Ульяновской области. Как сообщает издание, мужчина уже совершал административные нарушения. Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении Кадрева, по статье «Хулиганство» взято под контроль прокуратурой Засвияжского района города Ульяновска. Ранее помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк заявила, что Кадрев задержан. Пострадавшая бабушка находится в отделении полиции на опознании, травм у нее нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, избивший продающую цветы пожилую женщину в Ульяновске, носит футболку с надписью «Царь». Об этом сообщил Shot. «Мужчина любит постить селфи в соцсетях с алкоголем и частенько в футболке с надписью „Царь, просто царь“», — пишет Shot в своем telegram-канале. Там также добавили, что нарушитель. выставлял на продажу люстры, одежду, книги. Избившим бабушку оказался 46-летний Сергей Кадрев, проживающий в селе Степное Матюнино Ульяновской области. Как сообщает издание, мужчина уже совершал административные нарушения. Сейчас уголовное дело, возбужденное в отношении Кадрева, по статье «Хулиганство» взято под контроль прокуратурой Засвияжского района города Ульяновска. Ранее помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк заявила, что Кадрев задержан. Пострадавшая бабушка находится в отделении полиции на опознании, травм у нее нет.