Избивший старушку-цветочницу хулиган задержан

В Ульяновске задержали злоумышленника, избившего пенсионерку с цветами
© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»
В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото:

Задержан хулиган, который избил продающую цветы пожилую женщину в Ульяновске. Им оказался 46-летний Сергей К., житель области. Об этом сообщает помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области», — сообщает Волк в своем telegram-канале.

На нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавшая сейчас находится в отделении полиции на опознании, травм у нее нет. Выяснилось, что старушку зовут Валентина, она потеряла мужа несколько лет назад и живет с сыном. По словам местных жителей, бабушка продает цветы у магазина, которые выращивает сама.

Ранее издание «Улпресса» сообщило, что в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в магазин. Он ударил ее несколько раз по лицу. Мотивы нападавшего неизвестны.

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Задержан хулиган, который избил продающую цветы пожилую женщину в Ульяновске. Им оказался 46-летний Сергей К., житель области. Об этом сообщает помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области», — сообщает Волк в своем telegram-канале. На нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавшая сейчас находится в отделении полиции на опознании, травм у нее нет. Выяснилось, что старушку зовут Валентина, она потеряла мужа несколько лет назад и живет с сыном. По словам местных жителей, бабушка продает цветы у магазина, которые выращивает сама. Ранее издание «Улпресса» сообщило, что в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в магазин. Он ударил ее несколько раз по лицу. Мотивы нападавшего неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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