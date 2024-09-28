Избивший старушку-цветочницу хулиган задержан

В Ульяновске задержали злоумышленника, избившего пенсионерку с цветами

28 сентября 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Telegram-канал генерал-майора полиции Ирины Волковой Фото: Задержан хулиган, который избил продающую цветы пожилую женщину в Ульяновске. Им оказался 46-летний Сергей К., житель области. Об этом сообщает помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области», — сообщает Волк в своем telegram-канале. На нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавшая сейчас находится в отделении полиции на опознании, травм у нее нет. Выяснилось, что старушку зовут Валентина, она потеряла мужа несколько лет назад и живет с сыном. По словам местных жителей, бабушка продает цветы у магазина, которые выращивает сама. Ранее издание «Улпресса» сообщило, что в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в магазин. Он ударил ее несколько раз по лицу. Мотивы нападавшего неизвестны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержан хулиган, который избил продающую цветы пожилую женщину в Ульяновске. Им оказался 46-летний Сергей К., житель области. Об этом сообщает помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний житель Майнского района Ульяновской области», — сообщает Волк в своем telegram-канале. На нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавшая сейчас находится в отделении полиции на опознании, травм у нее нет. Выяснилось, что старушку зовут Валентина, она потеряла мужа несколько лет назад и живет с сыном. По словам местных жителей, бабушка продает цветы у магазина, которые выращивает сама. Ранее издание «Улпресса» сообщило, что в Ульяновске мужчина избил пожилую женщину, которая продавала цветы у входа в магазин. Он ударил ее несколько раз по лицу. Мотивы нападавшего неизвестны.