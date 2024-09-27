27 сентября 2024

В челябинском городе на пожаре пострадал ребенок

В Аше при пожаре пострадал 16-летний подросток
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
В Аше пожарные тушили территорию частного дома Фото:

На пожаре в Аше Челябинской области пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел 28 сентября на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по региону.

«В доме в момент пожара находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

К моменту прибытия пожарных горела вся кровля — сказалось позднее сообщение о возгорании. Пожар на площади 72 квадратных метра был оперативно ликвидирован. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. На месте работают дознаватели МЧС России.

Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Вероятной причиной возгорания стало курение.

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На пожаре в Аше Челябинской области пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел 28 сентября на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по региону. «В доме в момент пожара находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован», — сообщили в ведомстве. К моменту прибытия пожарных горела вся кровля — сказалось позднее сообщение о возгорании. Пожар на площади 72 квадратных метра был оперативно ликвидирован. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. На месте работают дознаватели МЧС России. Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Вероятной причиной возгорания стало курение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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