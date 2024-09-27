В челябинском городе на пожаре пострадал ребенок

В Аше при пожаре пострадал 16-летний подросток

28 сентября 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

В Аше пожарные тушили территорию частного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пожаре в Аше Челябинской области пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел 28 сентября на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по региону. «В доме в момент пожара находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован», — сообщили в ведомстве. К моменту прибытия пожарных горела вся кровля — сказалось позднее сообщение о возгорании. Пожар на площади 72 квадратных метра был оперативно ликвидирован. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. На месте работают дознаватели МЧС России. Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Вероятной причиной возгорания стало курение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пожаре в Аше Челябинской области пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел 28 сентября на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по региону. «В доме в момент пожара находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован», — сообщили в ведомстве. К моменту прибытия пожарных горела вся кровля — сказалось позднее сообщение о возгорании. Пожар на площади 72 квадратных метра был оперативно ликвидирован. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. На месте работают дознаватели МЧС России. Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Вероятной причиной возгорания стало курение.