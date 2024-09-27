В челябинском городе на пожаре пострадал ребенок

На пожаре в Аше Челябинской области пострадал 16-летний подросток. Инцидент произошел 28 сентября на улице Водопьянова — там загорелся частный жилой дом. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС по региону.
«В доме в момент пожара находились два подростка. Один из них получил ожоги и был немедленно госпитализирован», — сообщили в ведомстве.
К моменту прибытия пожарных горела вся кровля — сказалось позднее сообщение о возгорании. Пожар на площади 72 квадратных метра был оперативно ликвидирован. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. На месте работают дознаватели МЧС России.
Как сообщало URA.RU ранее, В Челябинске на улице Российской во время тушения пожара обнаружили мужчину без сознания. Вероятной причиной возгорания стало курение.
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