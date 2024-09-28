Женщина с запущенной стадией рака кишечника рассказала о первых симптомах

The Sun: женщина с раком назвала постоянную усталость первым симптомом болезни

28 сентября 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Чтобы отдохнуть, женщина часто пряталась от посторонних в уборной Фото: Илья Московец © URA.RU Андреа Робинсон страдала от рака кишечника восемь лет. Болезнь, которая в самом начале сопровождалась повышенной утомляемостью, выявили на поздней стадии. По словам женщины, врачи долгое время списывали первичные симптомы на обострение язвенного колита. «В течение рабочего я так изматывалась, что приходилось отсиживаться в туалете, чтобы просто отдохнуть. Однажды во время посещения уборной у меня открылось кровотечение. В неотложке сделали колоноскопию и биопсию. Меня оставили в больнице, а через три дня сказали — у вас рак кишечника в запущенной третьей стадии», — рассказала 43-летняя Андреа Робинсон изданию The Sun. Пациентке пришлось удалить часть кишечника. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии. В конечном итоге Робинсон победила рак. Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказывала, что частое употребление сосисок может вызвать рак, передает телеканал 360. По словам онколога Станислава Борзяница, КТ грудной клетки является самым информативным обследованием для выявления рака легкого, сообщает «Национальная служба новостей». А эндокринолог Галина Рогожкина, посоветовала отказаться от частого употребления готовой еды, чтобы избежать опасных последствий, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Андреа Робинсон страдала от рака кишечника восемь лет. Болезнь, которая в самом начале сопровождалась повышенной утомляемостью, выявили на поздней стадии. По словам женщины, врачи долгое время списывали первичные симптомы на обострение язвенного колита. «В течение рабочего я так изматывалась, что приходилось отсиживаться в туалете, чтобы просто отдохнуть. Однажды во время посещения уборной у меня открылось кровотечение. В неотложке сделали колоноскопию и биопсию. Меня оставили в больнице, а через три дня сказали — у вас рак кишечника в запущенной третьей стадии», — рассказала 43-летняя Андреа Робинсон изданию The Sun. Пациентке пришлось удалить часть кишечника. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии. В конечном итоге Робинсон победила рак. Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказывала, что частое употребление сосисок может вызвать рак, передает телеканал 360. По словам онколога Станислава Борзяница, КТ грудной клетки является самым информативным обследованием для выявления рака легкого, сообщает «Национальная служба новостей». А эндокринолог Галина Рогожкина, посоветовала отказаться от частого употребления готовой еды, чтобы избежать опасных последствий, пишет RT.