Лавров: Россия исходит из того, что слова Путина по ядерной доктрине услышаны

Москва убеждена, что заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу масштабов ООН.
«Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышит», — сказал Лавров. При этом подчеркивается, что публичные выступления Путина направлены на тех, кто придерживается политики России и ее позиций. Лавров подтвердил, что Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами в воздушном пространстве.
На заседании Совета безопасности России Путин расширил условия применения ядерного оружия, напоминает «Национальная служба новостей». В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию.
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