Лавров: Россия исходит из того, что слова Путина по ядерной доктрине услышаны

29 сентября 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами, заявил Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU Москва убеждена, что заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу масштабов ООН. Новость по теме Что есть в ядерной доктрине России и какие нововведения предложил Путин «Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышит», — сказал Лавров. При этом подчеркивается, что публичные выступления Путина направлены на тех, кто придерживается политики России и ее позиций. Лавров подтвердил, что Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами в воздушном пространстве. На заседании Совета безопасности России Путин расширил условия применения ядерного оружия, напоминает «Национальная служба новостей». В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва убеждена, что заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу масштабов ООН. «Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышит», — сказал Лавров. При этом подчеркивается, что публичные выступления Путина направлены на тех, кто придерживается политики России и ее позиций. Лавров подтвердил, что Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами в воздушном пространстве. На заседании Совета безопасности России Путин расширил условия применения ядерного оружия, напоминает «Национальная служба новостей». В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию.