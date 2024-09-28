28 сентября 2024

Лавров: Россия исходит из того, что слова Путина по ядерной доктрине услышаны

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лавров в Сималенде. Екатеринбург, сималенд, лавров сергей
Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами, заявил Лавров Фото:

Москва убеждена, что заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу масштабов ООН.

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«Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышит», — сказал Лавров. При этом подчеркивается, что публичные выступления Путина направлены на тех, кто придерживается политики России и ее позиций. Лавров подтвердил, что Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами в воздушном пространстве.

На заседании Совета безопасности России Путин расширил условия применения ядерного оружия, напоминает «Национальная служба новостей». В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию.

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Москва убеждена, что заявления президента России Владимира Путина о ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поводу масштабов ООН. «Когда мы говорим что-то публично, особенно, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышит», — сказал Лавров. При этом подчеркивается, что публичные выступления Путина направлены на тех, кто придерживается политики России и ее позиций. Лавров подтвердил, что Россия ожидает, что ее позиция будет учтена всеми заинтересованными сторонами в воздушном пространстве. На заседании Совета безопасности России Путин расширил условия применения ядерного оружия, напоминает «Национальная служба новостей». В предложенные изменения входит рассмотрение агрессии со стороны неядерного государства, действующего с поддержкой или при участии ядерной державы, как совместное нападение на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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