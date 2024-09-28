28 сентября 2024
27 сентября 2024

В пострадавший от паводка храм в Кургане готовятся провести газ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Смолино после паводка. Курган, смолино, храм смолино
В здании вздулись полы и стены, разрушились деревянные элементы, пострадали коммуникации Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В данный момент решается вопрос газоснабжения Свято-Духовского храма в микрорайоне Кургана Смолино. Об этом сообщили представители местной епархии. Здание сильно пострадало в паводковый сезон.

«Сейчас начинается укладка полов, решается вопрос газоснабжения храма и церковных строений. Богослужения временно проводятся в крестильном храме во имя святого пророка Иоанна Крестителя», — написано на сайте епархии.

Весной из-за разрушений, вызванных паводком, в храме перестали проводить службы. Местные церковнослужители были вынуждены организовать сбор пожертвований на восстановление здания. В мае здесь побывали корреспонденты URA.RU, чтобы оценить масштаб ущерба. Летом арт-группа «LARGO» провела благотворительный концерт в Кургане в поддержку смолинского храма.

https://kurganvera.ru/news/glava/mitropolit-daniil-osmotrel-vosstanovitelnye-raboty-v-khrame-v-smolino-/
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетил Свято-Духовский храм в поселке Смолино

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В данный момент решается вопрос газоснабжения Свято-Духовского храма в микрорайоне Кургана Смолино. Об этом сообщили представители местной епархии. Здание сильно пострадало в паводковый сезон. «Сейчас начинается укладка полов, решается вопрос газоснабжения храма и церковных строений. Богослужения временно проводятся в крестильном храме во имя святого пророка Иоанна Крестителя», — написано на сайте епархии. Весной из-за разрушений, вызванных паводком, в храме перестали проводить службы. Местные церковнослужители были вынуждены организовать сбор пожертвований на восстановление здания. В мае здесь побывали корреспонденты URA.RU, чтобы оценить масштаб ущерба. Летом арт-группа «LARGO» провела благотворительный концерт в Кургане в поддержку смолинского храма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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