В пострадавший от паводка храм в Кургане готовятся провести газ. Фото

29 сентября 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

В здании вздулись полы и стены, разрушились деревянные элементы, пострадали коммуникации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В данный момент решается вопрос газоснабжения Свято-Духовского храма в микрорайоне Кургана Смолино. Об этом сообщили представители местной епархии. Здание сильно пострадало в паводковый сезон. «Сейчас начинается укладка полов, решается вопрос газоснабжения храма и церковных строений. Богослужения временно проводятся в крестильном храме во имя святого пророка Иоанна Крестителя», — написано на сайте епархии. Весной из-за разрушений, вызванных паводком, в храме перестали проводить службы. Местные церковнослужители были вынуждены организовать сбор пожертвований на восстановление здания. В мае здесь побывали корреспонденты URA.RU, чтобы оценить масштаб ущерба. Летом арт-группа «LARGO» провела благотворительный концерт в Кургане в поддержку смолинского храма. Митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетил Свято-Духовский храм в поселке Смолино сайт Курганской епархии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В данный момент решается вопрос газоснабжения Свято-Духовского храма в микрорайоне Кургана Смолино. Об этом сообщили представители местной епархии. Здание сильно пострадало в паводковый сезон. «Сейчас начинается укладка полов, решается вопрос газоснабжения храма и церковных строений. Богослужения временно проводятся в крестильном храме во имя святого пророка Иоанна Крестителя», — написано на сайте епархии. Весной из-за разрушений, вызванных паводком, в храме перестали проводить службы. Местные церковнослужители были вынуждены организовать сбор пожертвований на восстановление здания. В мае здесь побывали корреспонденты URA.RU, чтобы оценить масштаб ущерба. Летом арт-группа «LARGO» провела благотворительный концерт в Кургане в поддержку смолинского храма.