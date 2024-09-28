В данный момент решается вопрос газоснабжения Свято-Духовского храма в микрорайоне Кургана Смолино. Об этом сообщили представители местной епархии. Здание сильно пострадало в паводковый сезон.
«Сейчас начинается укладка полов, решается вопрос газоснабжения храма и церковных строений. Богослужения временно проводятся в крестильном храме во имя святого пророка Иоанна Крестителя», — написано на сайте епархии.
Весной из-за разрушений, вызванных паводком, в храме перестали проводить службы. Местные церковнослужители были вынуждены организовать сбор пожертвований на восстановление здания. В мае здесь побывали корреспонденты URA.RU, чтобы оценить масштаб ущерба. Летом арт-группа «LARGO» провела благотворительный концерт в Кургане в поддержку смолинского храма.
Митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетил Свято-Духовский храм в поселке Смолино
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В данный момент решается вопрос газоснабжения Свято-Духовского храма в микрорайоне Кургана Смолино. Об этом сообщили представители местной епархии. Здание сильно пострадало в паводковый сезон. «Сейчас начинается укладка полов, решается вопрос газоснабжения храма и церковных строений. Богослужения временно проводятся в крестильном храме во имя святого пророка Иоанна Крестителя», — написано на сайте епархии. Весной из-за разрушений, вызванных паводком, в храме перестали проводить службы. Местные церковнослужители были вынуждены организовать сбор пожертвований на восстановление здания. В мае здесь побывали корреспонденты URA.RU, чтобы оценить масштаб ущерба. Летом арт-группа «LARGO» провела благотворительный концерт в Кургане в поддержку смолинского храма.