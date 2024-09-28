В России отреагировали на планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Россия будет рада любым инициативам, которые помогут урегулировать конфликт на Украине, включая предложение экс-президент США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе сессии Генассамблеи ООН.
«Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка. Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату», — сообщил Лавров журналистам. Он отметил, что главным результатом должно стать устранения коренных причин украинского кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский показал Трампу свой «план победы». Кандидат в президенты США от Республиканской партии выразил готовность к дальнейшему обсуждению ситуации на Украине и принял приглашение украинского лидера посетить Киев.
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