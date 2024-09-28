В дело экс-замглавы МО Иванова могут добавить создание преступного сообщества

В рамках расследований уголовных дел против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов могут быть выявлены новые обвинения в организации и участие в организованном преступном сообществе (ОПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах.
«Конструкция обвинения в рамках расследований уголовных дел в отношении Ивановой и других соучастников преступлений по всем последствиям согласно статье 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). Вероятность проявления нового обвинения в деле великого преступника», — рассказал собеседник агентства. Санкция указанно статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.
Тимура Иванова обвиняют в хищении при постройке кадетских корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина. Его обвиняют в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года.
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