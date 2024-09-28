28 сентября 2024

В дело экс-замглавы МО Иванова могут добавить создание преступного сообщества

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Тимура Иванова обвиняют в хищении
Тимура Иванова обвиняют в хищении Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В рамках расследований уголовных дел против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов могут быть выявлены новые обвинения в организации и участие в организованном преступном сообществе (ОПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах.

«Конструкция обвинения в рамках расследований уголовных дел в отношении Ивановой и других соучастников преступлений по всем последствиям согласно статье 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). Вероятность проявления нового обвинения в деле великого преступника», — рассказал собеседник агентства. Санкция указанно статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей.

Тимура Иванова обвиняют в хищении при постройке кадетских корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина. Его обвиняют в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года.

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В рамках расследований уголовных дел против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и других фигурантов могут быть выявлены новые обвинения в организации и участие в организованном преступном сообществе (ОПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в соответствующих органах. «Конструкция обвинения в рамках расследований уголовных дел в отношении Ивановой и других соучастников преступлений по всем последствиям согласно статье 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе). Вероятность проявления нового обвинения в деле великого преступника», — рассказал собеседник агентства. Санкция указанно статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей. Тимура Иванова обвиняют в хищении при постройке кадетских корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина. Его обвиняют в даче взятки Иванову. Суд продлил арест бывшему замминистра обороны до 23 декабря 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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