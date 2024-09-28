Бывшему замминистра обороны Иванову продлили арест до конца декабря

Арест бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлен до 23 декабря 2024 года в связи с увеличением срока расследования его дела. Об этом сказано в судебных документах.
«Срок предварительного следствия неоднократно продлевался, последний раз — до 23 декабря 2024 года», — заявили в РИА Новости со ссылкой на судебные документы в их распоряжении. По версии следствия, Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Будучи замминистром, он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов.
Иванов обвиняется в хищении при постройке трёх таких корпусов компанией «Олимпситистрой» под руководством соучредителя Александра Фомина, который обвиняется в даче взятки Иванову. Общая стоимость корпусов составляла 14 миллиардов рублей, по итогам проверок были выявлены невыполненные работы на сумму два миллиарда 184 миллиона рублей, сообщает RT.
Во время обысков по месту жительства и работы бывшего замминистра были обнаружены крупные суммы денег. Следствие считает происхождение этих денег незаконным, пишет 360.ru.
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