28 сентября 2024
27 сентября 2024

Губернатор Кухарук проинспектировал стройку в ХМАО, где обманули дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук посетил объект после массовых жалоб от дольщиков в его соцсетях
Руслан Кухарук посетил объект после массовых жалоб от дольщиков в его соцсетях Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук посетил стройку ЖК «Уютный» в Сургуте, после массовых жалоб от дольщиков, которые купили квартиры в этом комплексе. О своем визите глава ХМАО сообщил в социальных сетях.

«Дольщики, которые приобрели квартиры в доме №2 ЖК „Уютный“, оставили десятки комментариев на моих страницах в соцсетях с запросом проверить ход работ. Сегодня побывал на объекте долевого строительства», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Глава ХМАО отметил, что дом готов на 70%, однако застройщик испытывает трудности с закупками. Так есть проблемы с приобретением лифтового оборудования и материалов. Кухарук пообещал усилить подрядчика, привлеченного Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, для достройки дома.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура помогла обманутым дольщикам ЖК «Уютный» в Сургуте получить жилье. Им помогли получить выплаты на новые квартиры и приобрести жилье. До этого более полусотни горожан остались без недвижимости, когда строительство дома остановили.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук посетил стройку ЖК «Уютный» в Сургуте, после массовых жалоб от дольщиков, которые купили квартиры в этом комплексе. О своем визите глава ХМАО сообщил в социальных сетях. «Дольщики, которые приобрели квартиры в доме №2 ЖК „Уютный“, оставили десятки комментариев на моих страницах в соцсетях с запросом проверить ход работ. Сегодня побывал на объекте долевого строительства», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Глава ХМАО отметил, что дом готов на 70%, однако застройщик испытывает трудности с закупками. Так есть проблемы с приобретением лифтового оборудования и материалов. Кухарук пообещал усилить подрядчика, привлеченного Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, для достройки дома. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура помогла обманутым дольщикам ЖК «Уютный» в Сургуте получить жилье. Им помогли получить выплаты на новые квартиры и приобрести жилье. До этого более полусотни горожан остались без недвижимости, когда строительство дома остановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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