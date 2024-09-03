Прокуратура выбила новые квартиры для дольщиков ХМАО, которых кинул застройщик

Прокуратура помогла дольщикам ЖК «Уютный» в Сургуте получить выплаты на новые квартиры и приобрести жилье. До этого более полусотни горожан остались без недвижимости, когда строительство дома остановили.
«Благодаря вмешательству надзорного ведомства граждане получили соответствующие выплаты, на которые приобретено равноценное жилье. Жилищные права 56 участников долевого строительства восстановлены», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.
Строительство дома, которым занималась компания «СеверСтрой Партнер», приостановили в июне 2020 года. Жилье возводили на деньги дольщиков. «Под контролем прокуратуры округа реализованы мероприятия по выкупу у участников долевого строительства права требования на незавершенные объекты недвижимости», — уточняют в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО спасли обманутых дольщиков от лишних налогов. Пострадавшие от действий застройщиков собственники, которым по договору уступки доли компенсировали стоимость квартир для покупки жилья в уже готовых домах, теперь не будут платить НДФЛ.
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