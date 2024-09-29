В российской школе детям предложили учить узбекский язык из-за мигрантов

Директор калининградской школы №7 посоветовал родителям учить своих детей-школьников узбекскому после того, как взрослые пожаловались на обилие детей-мигрантов. В одном классе учится шестеро учеников-узбеков, которые практически не говорят по-русски.
«Родители возмутились тем, что в одном из классов целых шестеро учеников-узбеков почти не говорят по-русски. А когда родители обратились с жалобой на этот факт к директору школы [№7 в Калининграде], та якобы посоветовала им самим учить узбекский язык», — сообщили в MK.RU. В ответ на это часть родителей обратилась в организацию «Русская община». Другая часть попыталась оправдать учителя и сгладить конфликт.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова рассказала, что детям мигрантов в школе мешает не только языковой барьер. Они плохо вливаются в коллектив, объединяются в группы, иногда ведут себя агрессивно из-за того, что у них другие правила поведения. При этом ограничить их число в классе сегодня невозможно. Слова Летковой передает «Национальная служба новостей».
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