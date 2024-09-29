Больше сотни беспилотников атаковали российские регионы

Минобороны: за ночь сбито 125 украинских беспилотников
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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон, stock
Большинство дронов уничтожено над Волгоградской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За минувшую ночь российские средства обороны уничтожили 125 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«ПВО уничтожила и перехватила ночью 125 украинских беспилотников», — сообщает ведомство. Большинство дронов перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три БПЛА сбито над Азовским морем и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края.

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За минувшую ночь российские средства обороны уничтожили 125 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО уничтожила и перехватила ночью 125 украинских беспилотников», — сообщает ведомство. Большинство дронов перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три БПЛА сбито над Азовским морем и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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