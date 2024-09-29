Больше сотни беспилотников атаковали российские регионы

Минобороны: за ночь сбито 125 украинских беспилотников

29 сентября 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

Большинство дронов уничтожено над Волгоградской областью Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За минувшую ночь российские средства обороны уничтожили 125 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Новость по теме ВСУ пытались атаковать четыре региона России: главное за ночь 29 сентября «ПВО уничтожила и перехватила ночью 125 украинских беспилотников», — сообщает ведомство. Большинство дронов перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три БПЛА сбито над Азовским морем и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За минувшую ночь российские средства обороны уничтожили 125 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ПВО уничтожила и перехватила ночью 125 украинских беспилотников», — сообщает ведомство. Большинство дронов перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три БПЛА сбито над Азовским морем и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края.