Больше сотни беспилотников атаковали российские регионы

Большинство дронов уничтожено над Волгоградской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За минувшую ночь российские средства обороны уничтожили 125 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ПВО уничтожила и перехватила ночью 125 украинских беспилотников», — сообщает ведомство. Большинство дронов перехвачены над Волгоградской областью — 67 штук. В небе над Ростовской областью сбито 18, еще по 17 — над Белгородской и Воронежской областями. Также три БПЛА сбито над Азовским морем и по одному над территориями Брянской и Курской областей и Краснодарского края.
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