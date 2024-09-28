ВСУ пытались атаковать четыре региона России: главное за ночь 29 сентября

Беспилотник ВСУ взорвался в Краснодарском крае

29 сентября 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ сбиты в четырех регионах РФ Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре российских региона. В итоге все БПЛА были уничтожены. Предположительно установлено, что сбитый дрон на Луганском нес боеприпас кассетного типа. Подробнее об атаках на Краснодарский край, Луганск, Ростовскую и Воронежскую области — в материале URA.RU. Серия взрывов прогремела Краснодарском крае Дроны над Ейском Взрывы над Ейском прозвучали ночью 29 сентября. Местные жители сообщили telegram-канале Shot, в небе были видны яркие вспышки. Муниципальный депутат Александр Батуринец заявил, что сработала система ПВО. Также он обратился к местным жителям с просьбой держать подальше от окон. Дроны над селом Шабельским Ночью также произошла атака беспилотниками ВСУ в селе Шабельское Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что дрон был сбит силами РЭБ, врезался в дерево и взорвался. «Подавленный БПЛА в краснодарском селе Шабельское взорвался, врезавшись в дерево», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он уточнил, что в итоге повреждения получили дом и машина. По словам губернатора, пострадавших нет, территория оцеплена. Четыре БПЛА сбили в Ростовской области ПВО уничтожила 4 БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Голубев. Система ПВО сработала в небе над Луганском. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, был сбит украинский БПЛА. Позднее собеседник агентства уточнил, что сбитый БПЛА нес боеприпас кассетного типа. Дрон в небе над Луганском Система ПВО сработала в небе над Луганском. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, был сбит украинский БПЛА. Позднее собеседник агентства уточнил, что сбитый дрон нес боеприпас кассетного типа. Там уточнили, что силы ПВО сработали около 1:05 (мск), затем фиксировалось падение неидентифицированного объекта, отмечает издание. Позже в силовых структурах подтвердили работу системы ПВО, сейчас выясняются все обстоятельства. ВСУ пытались атаковать Воронежскую область Несколько украинских БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пострадавших и разрушений нет. По данным губернатора региона Александра Гусева, дроны обнаружены и уничтожены силами ПВО и средствами РЭБ. О пострадавших и разрушениях не сообщается. К утру 29 сентября режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Мэр города Сергей Петрин сообщил в своем telegram-канале, что «в максимально короткие сроки» администрация Воронежа организует работу по восстановлению поврежденных элементов дома. Он уточнил, что на место происшествия выехали специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать четыре российских региона. В итоге все БПЛА были уничтожены. Предположительно установлено, что сбитый дрон на Луганском нес боеприпас кассетного типа. Подробнее об атаках на Краснодарский край, Луганск, Ростовскую и Воронежскую области — в материале URA.RU. Дроны над Ейском Взрывы над Ейском прозвучали ночью 29 сентября. Местные жители сообщили telegram-канале Shot, в небе были видны яркие вспышки. Муниципальный депутат Александр Батуринец заявил, что сработала система ПВО. Также он обратился к местным жителям с просьбой держать подальше от окон. Дроны над селом Шабельским Ночью также произошла атака беспилотниками ВСУ в селе Шабельское Краснодарского края. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что дрон был сбит силами РЭБ, врезался в дерево и взорвался. «Подавленный БПЛА в краснодарском селе Шабельское взорвался, врезавшись в дерево», — написал Кондратьев в telegram-канале. Он уточнил, что в итоге повреждения получили дом и машина. По словам губернатора, пострадавших нет, территория оцеплена. ПВО уничтожила 4 БПЛА в Азовском районе Ростовской области, после падения обломков горела сухая трава, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Голубев. Система ПВО сработала в небе над Луганском. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, был сбит украинский БПЛА. Позднее собеседник агентства уточнил, что сбитый БПЛА нес боеприпас кассетного типа. Система ПВО сработала в небе над Луганском. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, был сбит украинский БПЛА. Позднее собеседник агентства уточнил, что сбитый дрон нес боеприпас кассетного типа. Там уточнили, что силы ПВО сработали около 1:05 (мск), затем фиксировалось падение неидентифицированного объекта, отмечает издание. Позже в силовых структурах подтвердили работу системы ПВО, сейчас выясняются все обстоятельства. Несколько украинских БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пострадавших и разрушений нет. По данным губернатора региона Александра Гусева, дроны обнаружены и уничтожены силами ПВО и средствами РЭБ. О пострадавших и разрушениях не сообщается. К утру 29 сентября режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Мэр города Сергей Петрин сообщил в своем telegram-канале, что «в максимально короткие сроки» администрация Воронежа организует работу по восстановлению поврежденных элементов дома. Он уточнил, что на место происшествия выехали специалисты.