Володин анонсировал пять новых законопроектов, ужесточающих миграционную политику

Володин: ужесточение миграционного контроля — результат диалога с гражданами

29 сентября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Спикер Госдумы анонсировал рассмотрение пяти законопроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная Дума РФ планирует рассмотреть пять законопроектов, которые предназначены для борьбы с незаконной миграцией и улучшения общего процесса миграции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «На следующей неделе приступим к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся этой [миграционной] сферы», — написал Володин в своем telegram-канале . Инициативы стали результатом диалога с гражданами и направлены на установление строгих наказаний за незаконную миграцию, включая лишение свободы и штрафы, добавил спикер. Среди ключевых предложений: ужесточение наказаний за подделку документов и организацию незаконной миграции. Блокировка интернет-ресурсов, предлагающих незаконные миграционные услуги, а также запрет посредническим организациям участвовать в приеме экзаменов у мигрантов, подчеркнул Володин. Ранее сообщалось, что Госдума предлагает ужесточить условия получения гражданства и усыновления детей для мигрантов. В частности, планируется упростить получение ВНЖ только после трех лет брака с гражданином РФ, а вид на жительство после усыновления ребенка-гражданина РФ можно будет получить только спустя три года совместного проживания или ведения совместного хозяйства. В России планируют усилить контроль за нелегальными мигрантами с помощью систем распознавания лиц, проверки документов на подлинность, сбора отпечатков пальцев и особого реестра. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная Дума РФ планирует рассмотреть пять законопроектов, которые предназначены для борьбы с незаконной миграцией и улучшения общего процесса миграции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «На следующей неделе приступим к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся этой [миграционной] сферы», — написал Володин в своем telegram-канале. Инициативы стали результатом диалога с гражданами и направлены на установление строгих наказаний за незаконную миграцию, включая лишение свободы и штрафы, добавил спикер. Среди ключевых предложений: ужесточение наказаний за подделку документов и организацию незаконной миграции. Блокировка интернет-ресурсов, предлагающих незаконные миграционные услуги, а также запрет посредническим организациям участвовать в приеме экзаменов у мигрантов, подчеркнул Володин. Ранее сообщалось, что Госдума предлагает ужесточить условия получения гражданства и усыновления детей для мигрантов. В частности, планируется упростить получение ВНЖ только после трех лет брака с гражданином РФ, а вид на жительство после усыновления ребенка-гражданина РФ можно будет получить только спустя три года совместного проживания или ведения совместного хозяйства. В России планируют усилить контроль за нелегальными мигрантами с помощью систем распознавания лиц, проверки документов на подлинность, сбора отпечатков пальцев и особого реестра. Подробности — в материале URA.RU.