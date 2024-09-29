Армия Израиля сообщила о ликвидации в Ливане одного из лидеров «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал
ЦАХАЛ заявила о ликвидации Набиля Каука Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Ливане ликвидирован один из лидеров движения «Хезболла» Набиль Каук. По данным ЦАХАЛ, он был убит в результате удара ВВС.

«Вчера атаковали и убили Набиля Кавека, командира подразделения превентивной безопасности „Хезболлы“», — передает ТАСС. Он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Ливане ликвидирован один из лидеров движения «Хезболла» Набиль Каук. По данным ЦАХАЛ, он был убит в результате удара ВВС. «Вчера атаковали и убили Набиля Кавека, командира подразделения превентивной безопасности „Хезболлы“», — передает ТАСС. Он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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