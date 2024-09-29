Армия Израиля сообщила о ликвидации в Ливане одного из лидеров «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявила о ликвидации Набиля Каука
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Ливане ликвидирован один из лидеров движения «Хезболла» Набиль Каук. По данным ЦАХАЛ, он был убит в результате удара ВВС.
«Вчера атаковали и убили Набиля Кавека, командира подразделения превентивной безопасности „Хезболлы“», — передает ТАСС. Он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля.
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