Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский помогает России тем, что проводит неправильные ротации войск и выводит опытные бригады из подконтрольных ВСУ районов ДНР. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Сырский выводит еще несколько опытных бригад из критических направлений на Донетчине. „Торецкие ротации“ из изученных бригадами полос ответственности, где известен „каждый кустик“, в другой ад, продолжаются прямо сейчас <...> Что это, как не содействие врагу?» — написала Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что Сырский проводит «фейковые» ротации, вместо того, чтобы пополнить подразделения и обеспечить реальную ротацию для отдыха и восстановления бойцов, при этом не потеряв контроль полосы обороны.
Ранее Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что он прячется на своей даче в Харьковской области после сдачи Украинска. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».
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