28 сентября 2024
27 сентября 2024

«Настоящая инсулиновая бомба»: врач из ХМАО рассказала о вреде трендового дубайского шоколада

Врач из ХМАО Садовская: в дубайском шоколаде очень высокое содержание сахара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоупотребление дубайским шоколадом грозит проблемами со здоровьем
Злоупотребление дубайским шоколадом грозит проблемами со здоровьем Фото:

Злоупотребление дубайским шоколадом, ставшим трендом в соцсетях, может обернуться не только набором лишнего веса, а и проблемами со здоровьем. Ингредиенты, из которого готовят десерт, содержат много сахара. О том, чем вреден дубайский шоколад URA.RU рассказала врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская.

«Дубайский шоколад содержит большое количество жиров. Любой молочный шоколад — высококалорийный, в нем больше сахара, чем в любом другом шоколаде. В этом десерте также есть фисташковая паста и тесто катаифи — это углеводы, которые, попадая в организм, быстро повышают уровень глюкозы, а затем и инсулина. Получается инсулиновая бомба — такая большая концентрация сахара в одной маленькой порции быстро попадает в кровь. К тому же для приготовления начинки тесто жарят, для этого могут использовать трансжиры, которые повышают холестерин», — поделилась с URA.RU Садовская.

Собеседница агентства порекомендовала не употреблять часто в пищу подобный десерт. «Такой шоколад можно попробовать, но злоупотреблять им не стоит. Человеку с нарушениями углеводного обмена такое лучше вообще не есть. Частое употребление подобных сладостей может привести не только к набору лишнего веса, а и к проблемам со здоровьем», — добавила она.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО кондитеры начали продавать нашумевший в соцсетях дубайский шоколад. За одну плитку продавцы в среднем просят по 1 300 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Злоупотребление дубайским шоколадом, ставшим трендом в соцсетях, может обернуться не только набором лишнего веса, а и проблемами со здоровьем. Ингредиенты, из которого готовят десерт, содержат много сахара. О том, чем вреден дубайский шоколад URA.RU рассказала врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская. «Дубайский шоколад содержит большое количество жиров. Любой молочный шоколад — высококалорийный, в нем больше сахара, чем в любом другом шоколаде. В этом десерте также есть фисташковая паста и тесто катаифи — это углеводы, которые, попадая в организм, быстро повышают уровень глюкозы, а затем и инсулина. Получается инсулиновая бомба — такая большая концентрация сахара в одной маленькой порции быстро попадает в кровь. К тому же для приготовления начинки тесто жарят, для этого могут использовать трансжиры, которые повышают холестерин», — поделилась с URA.RU Садовская. Собеседница агентства порекомендовала не употреблять часто в пищу подобный десерт. «Такой шоколад можно попробовать, но злоупотреблять им не стоит. Человеку с нарушениями углеводного обмена такое лучше вообще не есть. Частое употребление подобных сладостей может привести не только к набору лишнего веса, а и к проблемам со здоровьем», — добавила она. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО кондитеры начали продавать нашумевший в соцсетях дубайский шоколад. За одну плитку продавцы в среднем просят по 1 300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...