«Настоящая инсулиновая бомба»: врач из ХМАО рассказала о вреде трендового дубайского шоколада

Злоупотребление дубайским шоколадом, ставшим трендом в соцсетях, может обернуться не только набором лишнего веса, а и проблемами со здоровьем. Ингредиенты, из которого готовят десерт, содержат много сахара. О том, чем вреден дубайский шоколад URA.RU рассказала врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская.
«Дубайский шоколад содержит большое количество жиров. Любой молочный шоколад — высококалорийный, в нем больше сахара, чем в любом другом шоколаде. В этом десерте также есть фисташковая паста и тесто катаифи — это углеводы, которые, попадая в организм, быстро повышают уровень глюкозы, а затем и инсулина. Получается инсулиновая бомба — такая большая концентрация сахара в одной маленькой порции быстро попадает в кровь. К тому же для приготовления начинки тесто жарят, для этого могут использовать трансжиры, которые повышают холестерин», — поделилась с URA.RU Садовская.
Собеседница агентства порекомендовала не употреблять часто в пищу подобный десерт. «Такой шоколад можно попробовать, но злоупотреблять им не стоит. Человеку с нарушениями углеводного обмена такое лучше вообще не есть. Частое употребление подобных сладостей может привести не только к набору лишнего веса, а и к проблемам со здоровьем», — добавила она.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО кондитеры начали продавать нашумевший в соцсетях дубайский шоколад. За одну плитку продавцы в среднем просят по 1 300 рублей.
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