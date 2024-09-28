Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в Курской области на 28 сентября

ВСУ потеряли более 18 тысяч человек с момента вторжения в Курскую область

28 сентября 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли 132 танка, 541 автомобиль и 842 бронированные машины Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч бойцов за время сражений в Курской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих», — передает ТАСС сообщение ведомства. Там также добавили, что ВСУ потеряли 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль и 145 артиллерийских орудий. В число потерь украинской стороны вошли и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых были изготовленные США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, отмечает Минобороны. Также ВСУ потеряли инженерную технику: 11 машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки ВС РФ отразили пять попыток украинских войск проникнуть через границу Курской области. В результате этого ВСУ потеряли более 60 бойцов, а также две бронемашины и два автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч бойцов за время сражений в Курской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих», — передает ТАСС сообщение ведомства. Там также добавили, что ВСУ потеряли 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль и 145 артиллерийских орудий. В число потерь украинской стороны вошли и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых были изготовленные США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, отмечает Минобороны. Также ВСУ потеряли инженерную технику: 11 машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки ВС РФ отразили пять попыток украинских войск проникнуть через границу Курской области. В результате этого ВСУ потеряли более 60 бойцов, а также две бронемашины и два автомобиля.