Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в Курской области на 28 сентября

ВСУ потеряли более 18 тысяч человек с момента вторжения в Курскую область
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВСУ потеряли 132 танка, 541 автомобиль и 842 бронированные машины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч бойцов за время сражений в Курской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих», — передает ТАСС сообщение ведомства. Там также добавили, что ВСУ потеряли 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль и 145 артиллерийских орудий.

В число потерь украинской стороны вошли и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых были изготовленные США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, отмечает Минобороны. Также ВСУ потеряли инженерную технику: 11 машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки ВС РФ отразили пять попыток украинских войск проникнуть через границу Курской области. В результате этого ВСУ потеряли более 60 бойцов, а также две бронемашины и два автомобиля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины потеряли более 18 тысяч бойцов за время сражений в Курской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 130 военнослужащих», — передает ТАСС сообщение ведомства. Там также добавили, что ВСУ потеряли 132 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 842 боевые бронированные машины, 541 автомобиль и 145 артиллерийских орудий. В число потерь украинской стороны вошли и 31 пусковая установка реактивных систем залпового огня, среди которых были изготовленные США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, отмечает Минобороны. Также ВСУ потеряли инженерную технику: 11 машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки ВС РФ отразили пять попыток украинских войск проникнуть через границу Курской области. В результате этого ВСУ потеряли более 60 бойцов, а также две бронемашины и два автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...