Посол Японии сделал жесткое заявление о поставках ракет Patriot на Украину

Посол Японии Кунинори: поставки ракет в США не связаны с ситуацией на Украине

29 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Поставки ракет из Японии в США связаны с безопасностью в индо-тихоокеанском регионе Фото: USAF Поставки ракет Patriot на Украину через США не обсуждаются японским правительством. Об этом Посол Японии на Украине Мацуда Кунинори в интервью украинскому телеканалу. Вопрос, по его словам, «не стоит в повестке дня». «Это больше связано с нацбезопасностью в индо-тихоокеанском регионе. На этом фоне мы решили изменить наши принципы и инструкции по передаче оборонного оборудования, в том числе ракет к Patriot», — передает слова Кунинори telegram-канал «Моя Украина». Посол также отметил, что слухи, распространившиеся в СМИ, о передаче ракет Украине распространяются часто. Однако он заметил, что этот вопрос не стоит «в повестке дня Японии». Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поставки на Украину западного оружия могут прекратиться. Это связано с тем, что некоторые страны-союзники сталкиваются с финансовыми проблемами или не желают увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставки ракет Patriot на Украину через США не обсуждаются японским правительством. Об этом Посол Японии на Украине Мацуда Кунинори в интервью украинскому телеканалу. Вопрос, по его словам, «не стоит в повестке дня». «Это больше связано с нацбезопасностью в индо-тихоокеанском регионе. На этом фоне мы решили изменить наши принципы и инструкции по передаче оборонного оборудования, в том числе ракет к Patriot», — передает слова Кунинори telegram-канал «Моя Украина». Посол также отметил, что слухи, распространившиеся в СМИ, о передаче ракет Украине распространяются часто. Однако он заметил, что этот вопрос не стоит «в повестке дня Японии». Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поставки на Украину западного оружия могут прекратиться. Это связано с тем, что некоторые страны-союзники сталкиваются с финансовыми проблемами или не желают увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Киеву.