Суд в Ташкенте оштрафовал педагога, избившего школьника, на почти 7 млн сумов

29 сентября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Озода Равшанова во время урока в ответ на просьбу мальчика вести урок на русском языке прислонила его к доске, держа за шею Фото: Илья Московец © URA.RU Педагог из Ташкента Озода Равшанова, обвиняемая в избиении шестиклассника, была оштрафована на сумму 6,8 миллиона сумов (приблизительно 535 долларов) за оскорбление. В настоящий момент она также отбывает семидневный арест за нападение на другого учителя. «С учетом статьи 34 „применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений“ Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, — штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов», — сообщает узбекистанское издание gazeta.uz со ссылкой на решение суда. Новость по теме В Узбекистане учительница избила школьника из-за русского языка: суть скандала, дошедшего до МИД РФ Равшанова была признана виновной по административным статьям «оскорбление» и «умышленное причинение легкого телесного повреждения». Она была доставлена в суд из спецприемника, где отбывает наказание за нападение на заместителя директора школы и сопротивление правоохранительным органам. Ранее учительница русского языка Озода Равшанова избила ученика из-за его просьбы вести урок на изучаемом языке. При этом она не считает, что поступила неправильно. В интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как педагог вывела ребенка из-за парты и грубо прислонила его к доске, держа за шею. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Педагог из Ташкента Озода Равшанова, обвиняемая в избиении шестиклассника, была оштрафована на сумму 6,8 миллиона сумов (приблизительно 535 долларов) за оскорбление. В настоящий момент она также отбывает семидневный арест за нападение на другого учителя. «С учетом статьи 34 „применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений“ Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, — штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов», — сообщает узбекистанское издание gazeta.uz со ссылкой на решение суда. Равшанова была признана виновной по административным статьям «оскорбление» и «умышленное причинение легкого телесного повреждения». Она была доставлена в суд из спецприемника, где отбывает наказание за нападение на заместителя директора школы и сопротивление правоохранительным органам. Ранее учительница русского языка Озода Равшанова избила ученика из-за его просьбы вести урок на изучаемом языке. При этом она не считает, что поступила неправильно. В интернете были опубликованы кадры, на которых видно, как педагог вывела ребенка из-за парты и грубо прислонила его к доске, держа за шею.