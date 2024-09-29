Российские хаккеры слили в сеть данные тысяч сотрудников СБУ

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Герман Греф и Алексей Текслер на открытии Школы21. Челябинск, программист, мониторы, it, хакеры, монитор, хакер, айтишник, программисты, компьютерщики, коды
Российские хакеры открыли доступ к IP-адресам, электронной почте, ключам шифрования сотрудников СБУ Фото:

Хакеры из российской группировки EvilWeb слили данные с сайта Службы безопасности Украины в открытый доступ. Об этом сообщили сами члены EvilWeb.

«После нескольких месяцев работы мы готовы представить вам результат. Взломаны все подразделения СБУ», — пишут хакеры в своем telegram-канале.

Они также добавили, что получили доступ к базам данных, ключам шифрования, IP-адресам, электронной почте, сети серверов. Любой желающий теперь может свободно посмотреть имена и фамилии сотрудников СБУ, а также их контакты и страницы в социальных сетях. Также EvilWeb продают конфиденциальную информацию об агентах СБУ за 400 тысяч долларов.

Ранее члены хакерского проекта «НемеZида» раскрыли личности 800 военных ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область, передает «Царьград». В список попали представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады ВСУ, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Казахстана, Сирии.

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Хакеры из российской группировки EvilWeb слили данные с сайта Службы безопасности Украины в открытый доступ. Об этом сообщили сами члены EvilWeb. «После нескольких месяцев работы мы готовы представить вам результат. Взломаны все подразделения СБУ», — пишут хакеры в своем telegram-канале. Они также добавили, что получили доступ к базам данных, ключам шифрования, IP-адресам, электронной почте, сети серверов. Любой желающий теперь может свободно посмотреть имена и фамилии сотрудников СБУ, а также их контакты и страницы в социальных сетях. Также EvilWeb продают конфиденциальную информацию об агентах СБУ за 400 тысяч долларов. Ранее члены хакерского проекта «НемеZида» раскрыли личности 800 военных ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область, передает «Царьград». В список попали представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады ВСУ, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Казахстана, Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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