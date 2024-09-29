Российские хаккеры слили в сеть данные тысяч сотрудников СБУ

29 сентября 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Российские хакеры открыли доступ к IP-адресам, электронной почте, ключам шифрования сотрудников СБУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хакеры из российской группировки EvilWeb слили данные с сайта Службы безопасности Украины в открытый доступ. Об этом сообщили сами члены EvilWeb. «После нескольких месяцев работы мы готовы представить вам результат. Взломаны все подразделения СБУ», — пишут хакеры в своем telegram-канале. Они также добавили, что получили доступ к базам данных, ключам шифрования, IP-адресам, электронной почте, сети серверов. Любой желающий теперь может свободно посмотреть имена и фамилии сотрудников СБУ, а также их контакты и страницы в социальных сетях. Также EvilWeb продают конфиденциальную информацию об агентах СБУ за 400 тысяч долларов. Ранее члены хакерского проекта «НемеZида» раскрыли личности 800 военных ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область, передает «Царьград». В список попали представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады ВСУ, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Казахстана, Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хакеры из российской группировки EvilWeb слили данные с сайта Службы безопасности Украины в открытый доступ. Об этом сообщили сами члены EvilWeb. «После нескольких месяцев работы мы готовы представить вам результат. Взломаны все подразделения СБУ», — пишут хакеры в своем telegram-канале. Они также добавили, что получили доступ к базам данных, ключам шифрования, IP-адресам, электронной почте, сети серверов. Любой желающий теперь может свободно посмотреть имена и фамилии сотрудников СБУ, а также их контакты и страницы в социальных сетях. Также EvilWeb продают конфиденциальную информацию об агентах СБУ за 400 тысяч долларов. Ранее члены хакерского проекта «НемеZида» раскрыли личности 800 военных ВСУ, участвовавших в нападении на Курскую область, передает «Царьград». В список попали представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады ВСУ, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Казахстана, Сирии.