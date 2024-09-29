«Царьград»: бежавшие из РФ знаменитости хотят вернуться на фоне поражения ВСУ

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В Москве заметили уехавшего в Дубай телеведущего Ивана Урганта
В Москве заметили уехавшего в Дубай телеведущего Ивана Урганта Фото:

Олигархи и знаменитости, покинувшие Россию, начинают возвращаться на фоне сообщений о сложностях, с которыми сталкивается Украина. Об этом сообщает «Царьград». 

«Сбежавшие из России олигархи первыми почувствовали „ветер перемен“ и начали подстраиваться под изменяемые Россией правила игры», — сообщает издание «Царьград». По их информации, примером может служить Михаил Фридман, который совершал незаметные поездки в Москву, а его сын удалил видео со своего канала, где ранее высказывался о ситуации на Украине.

Помимо Фридмана, в Москве заметили шоумена Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера, которые также предположительно покинули страну после начала специальной военной операции. Согласно сообщениям, Ургант заявил, что «никуда из России не уезжал», а о возвращении Познера на телевидение уже ходят слухи.

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Олигархи и знаменитости, покинувшие Россию, начинают возвращаться на фоне сообщений о сложностях, с которыми сталкивается Украина. Об этом сообщает «Царьград».  «Сбежавшие из России олигархи первыми почувствовали „ветер перемен“ и начали подстраиваться под изменяемые Россией правила игры», — сообщает издание «Царьград». По их информации, примером может служить Михаил Фридман, который совершал незаметные поездки в Москву, а его сын удалил видео со своего канала, где ранее высказывался о ситуации на Украине. Помимо Фридмана, в Москве заметили шоумена Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера, которые также предположительно покинули страну после начала специальной военной операции. Согласно сообщениям, Ургант заявил, что «никуда из России не уезжал», а о возвращении Познера на телевидение уже ходят слухи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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