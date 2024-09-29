«Царьград»: бежавшие из РФ знаменитости хотят вернуться на фоне поражения ВСУ

Олигархи и знаменитости, покинувшие Россию, начинают возвращаться на фоне сообщений о сложностях, с которыми сталкивается Украина. Об этом сообщает «Царьград».
«Сбежавшие из России олигархи первыми почувствовали „ветер перемен“ и начали подстраиваться под изменяемые Россией правила игры», — сообщает издание «Царьград». По их информации, примером может служить Михаил Фридман, который совершал незаметные поездки в Москву, а его сын удалил видео со своего канала, где ранее высказывался о ситуации на Украине.
Помимо Фридмана, в Москве заметили шоумена Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера, которые также предположительно покинули страну после начала специальной военной операции. Согласно сообщениям, Ургант заявил, что «никуда из России не уезжал», а о возвращении Познера на телевидение уже ходят слухи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.