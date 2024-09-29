Подростки избили пенсионера в Башкирии

В Башкирии в городе Октябрьский группа подростков избила пожилого мужчину. Инцидент попал на видео. Следственные органы республики возбудили уголовное дело по этому факту.
«По данному факту следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности нападавших и пострадавшего.
Инцидент произошел на одной из улиц города. В конфликт вмешалась прохожая, из-за чего группа подростков скрылась с места нападения на пенсионера.
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