Подростки избили пенсионера в Башкирии

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Неизвестные избили пожилого мужчину в Башкирии и скрылись с места происшествия Фото:

В Башкирии в городе Октябрьский группа подростков избила пожилого мужчину. Инцидент попал на видео. Следственные органы республики возбудили уголовное дело по этому факту.

«По данному факту следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности нападавших и пострадавшего.

Инцидент произошел на одной из улиц города. В конфликт вмешалась прохожая, из-за чего группа подростков скрылась с места нападения на пенсионера.

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В Башкирии в городе Октябрьский группа подростков избила пожилого мужчину. Инцидент попал на видео. Следственные органы республики возбудили уголовное дело по этому факту. «По данному факту следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности нападавших и пострадавшего. Инцидент произошел на одной из улиц города. В конфликт вмешалась прохожая, из-за чего группа подростков скрылась с места нападения на пенсионера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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