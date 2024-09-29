Происшествия Подростки избили пенсионера в Башкирии 29 сентября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 + Неизвестные избили пожилого мужчину в Башкирии и скрылись с места происшествия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Башкирии в городе Октябрьский группа подростков избила пожилого мужчину. Инцидент попал на видео. Следственные органы республики возбудили уголовное дело по этому факту. «По данному факту следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности нападавших и пострадавшего. Инцидент произошел на одной из улиц города. В конфликт вмешалась прохожая, из-за чего группа подростков скрылась с места нападения на пенсионера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Башкирии в городе Октябрьский группа подростков избила пожилого мужчину. Инцидент попал на видео. Следственные органы республики возбудили уголовное дело по этому факту. «По данному факту следственным отделом <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)», — заявили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности нападавших и пострадавшего. Инцидент произошел на одной из улиц города. В конфликт вмешалась прохожая, из-за чего группа подростков скрылась с места нападения на пенсионера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям