«Заложник Запада»: на Украине признали поражение Зеленского

«Страна.ua»: отказ Запада от «плана победы» станет поражением для Зеленского

29 сентября 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Лидеры западных стран разочарованы в политике Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского ждет поражение после отказа западных стран поддержать его «план победы», который он показал во время своего визита в США. Об этом сообщил источник в политических кругах Украины. «Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по „плану победы“. Слишком много и категорично он на это ставил», — передает «Страна.ua» слова источника. Там также добавили, что отсутствие одобрения «плана победы» со стороны Западных стран станет поражением для украинского лидера. В СМИ распространяется информация о том, что лидеры западных стран разочарованы в плане Зеленского и его политике, отмечает издание. Ухудшение ситуации на Украине может спровоцировать внутриполитические проблемы для киевской власти. Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отказ Запада бить их оружием по территории России стал «смертью» для Зеленского, передает «Царьград». Филиппо добавил, что украинский лидер не добился ни одной из поставленных целей во время поездки в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента Украины Владимира Зеленского ждет поражение после отказа западных стран поддержать его «план победы», который он показал во время своего визита в США. Об этом сообщил источник в политических кругах Украины. «Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по „плану победы“. Слишком много и категорично он на это ставил», — передает «Страна.ua» слова источника. Там также добавили, что отсутствие одобрения «плана победы» со стороны Западных стран станет поражением для украинского лидера. В СМИ распространяется информация о том, что лидеры западных стран разочарованы в плане Зеленского и его политике, отмечает издание. Ухудшение ситуации на Украине может спровоцировать внутриполитические проблемы для киевской власти. Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что отказ Запада бить их оружием по территории России стал «смертью» для Зеленского, передает «Царьград». Филиппо добавил, что украинский лидер не добился ни одной из поставленных целей во время поездки в США.