Курганцы всухую обыграли команду "Барс"
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил казанскую команду «Барс» в гостях. Об этом сообщили представители курганской команды.
«ХК „Зауралье“ победил клуб „Барс“ со счетом 4:0 в Казани. Качественно отпахали в атаке и в обороне, очень хорошо использовали большинство и забираем в основное время важные два очка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили курганцы:
- 0:1 — Иван Гавриленко;
- 0:2 — Артем Икамацких;
- 0:3 — Егор Круженков;
- 0:4 — Григорий Глебов.
Ранее хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана победил в упорной борьбе команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Счет матча был 5:4 в пользу курганцев.
Курганцы разгромили соперника в Казани
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!