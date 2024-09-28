28 сентября 2024
27 сентября 2024

Курганские хоккеисты разгромили казанский «Барс» на выезде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы всухую обыграли команду "Барс"
Курганцы всухую обыграли команду "Барс" Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил казанскую команду «Барс» в гостях. Об этом сообщили представители курганской команды.

«ХК „Зауралье“ победил клуб „Барс“ со счетом 4:0 в Казани. Качественно отпахали в атаке и в обороне, очень хорошо использовали большинство и забираем в основное время важные два очка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили курганцы:

  • 0:1 — Иван Гавриленко;
  • 0:2 — Артем Икамацких;
  • 0:3 — Егор Круженков;
  • 0:4 — Григорий Глебов.

Ранее хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана победил в упорной борьбе команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Счет матча был 5:4 в пользу курганцев. 

Курганцы разгромили соперника в Казани
Курганцы разгромили соперника в Казани
Фото:

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Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана разгромил казанскую команду «Барс» в гостях. Об этом сообщили представители курганской команды. «ХК „Зауралье“ победил клуб „Барс“ со счетом 4:0 в Казани. Качественно отпахали в атаке и в обороне, очень хорошо использовали большинство и забираем в основное время важные два очка», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье». Голы забили курганцы: Ранее хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана победил в упорной борьбе команду «Олимпия» из Кирово-Чепецка. Счет матча был 5:4 в пользу курганцев. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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