Общество Обвиняемого в мошенничестве генерала Булгакова уличили в препятствии расследованию Экс-замглавы Минобороны Булгаков препятствует расследованию дела о мошенничестве 29 сентября 2024 в 17:57 Размер текста - 17 + Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. «Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — цитирует ТАСС материалы дела. Во вторник, 24 сентября, суд продлил арест бывшего замглавы Минобороны до 25 декабря. В материалах уголовного дела экс-главы МО Дмитрия Булгакова также указано, что СК РФ устанавливает новых фигурантов, причастных к преступлению. На данный момент в числе них числятся сам Булгаков и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. «Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — цитирует ТАСС материалы дела. Во вторник, 24 сентября, суд продлил арест бывшего замглавы Минобороны до 25 декабря. В материалах уголовного дела экс-главы МО Дмитрия Булгакова также указано, что СК РФ устанавливает новых фигурантов, причастных к преступлению. На данный момент в числе них числятся сам Булгаков и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям