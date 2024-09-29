Обвиняемого в мошенничестве генерала Булгакова уличили в препятствии расследованию

Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — цитирует ТАСС материалы дела. Во вторник, 24 сентября, суд продлил арест бывшего замглавы Минобороны до 25 декабря.
В материалах уголовного дела экс-главы МО Дмитрия Булгакова также указано, что СК РФ устанавливает новых фигурантов, причастных к преступлению. На данный момент в числе них числятся сам Булгаков и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев.
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