Обвиняемого в мошенничестве генерала Булгакова уличили в препятствии расследованию

Экс-замглавы Минобороны Булгаков препятствует расследованию дела о мошенничестве
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, булгаков дмитрий
Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — цитирует ТАСС материалы дела. Во вторник, 24 сентября, суд продлил арест бывшего замглавы Минобороны до 25 декабря.

В материалах уголовного дела экс-главы МО Дмитрия Булгакова также указано, что СК РФ устанавливает новых фигурантов, причастных к преступлению. На данный момент в числе них числятся сам Булгаков и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев.

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Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. «Согласно процессуальной позиции, фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — цитирует ТАСС материалы дела. Во вторник, 24 сентября, суд продлил арест бывшего замглавы Минобороны до 25 декабря. В материалах уголовного дела экс-главы МО Дмитрия Булгакова также указано, что СК РФ устанавливает новых фигурантов, причастных к преступлению. На данный момент в числе них числятся сам Булгаков и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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