Солдатам Вооруженных сил Украины в Угледаре будет объявлен ультиматум. Либо солдаты покидают город, либо будут захлопнуты в котле. Об этом сообщает telegram-канал Condottiero.
«Или им надо выходить в коридор на населенный пункт Павловка, или котел будет захлопнут — сейчас все для этого у российской армии готово, а все кто там остался — там и навсегда останутся», — передает «
Ультиматум будет поставлен сегодня, 29 сентября. Перед этим бойцам ВСУ уже несколько раз предлагали покинуть территорию Угледара. Некоторые из них вышли из города, однако есть и те, кто не захотел отступать.
Ранее политик Олега Царева сообщил, что ВС РФ продолжают движение на Угледарском направлении и за неделю достигли значительных успехов, передает «Царьград». Российская артиллерия удерживает под полным огневым контролем все пути снабжения ВСУ.
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