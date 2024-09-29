«Плен или смерть»: бойцам ВСУ в Угледере поставят ультиматум

Condottiero: у бойцов ВСУ в Угледере останется два пути — смерть или плен
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, всу, stock
Бойцам ВСУ в Угледаре предложат либо сдаться в плен, либо погибнуть Фото:

Солдатам Вооруженных сил Украины в Угледаре будет объявлен ультиматум. Либо солдаты покидают город, либо будут захлопнуты в котле. Об этом сообщает telegram-канал Condottiero.

«Или им надо выходить в коридор на населенный пункт Павловка, или котел будет захлопнут — сейчас все для этого у российской армии готово, а все кто там остался — там и навсегда останутся», — передает «Правда.ру» сообщение telegram-канала.

Ультиматум будет поставлен сегодня, 29 сентября. Перед этим бойцам ВСУ уже несколько раз предлагали покинуть территорию Угледара. Некоторые из них вышли из города, однако есть и те, кто не захотел отступать.

Ранее политик Олега Царева сообщил, что ВС РФ продолжают движение на Угледарском направлении и за неделю достигли значительных успехов, передает «Царьград». Российская артиллерия удерживает под полным огневым контролем все пути снабжения ВСУ.

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Солдатам Вооруженных сил Украины в Угледаре будет объявлен ультиматум. Либо солдаты покидают город, либо будут захлопнуты в котле. Об этом сообщает telegram-канал Condottiero. «Или им надо выходить в коридор на населенный пункт Павловка, или котел будет захлопнут — сейчас все для этого у российской армии готово, а все кто там остался — там и навсегда останутся», — передает «Правда.ру» сообщение telegram-канала. Ультиматум будет поставлен сегодня, 29 сентября. Перед этим бойцам ВСУ уже несколько раз предлагали покинуть территорию Угледара. Некоторые из них вышли из города, однако есть и те, кто не захотел отступать. Ранее политик Олега Царева сообщил, что ВС РФ продолжают движение на Угледарском направлении и за неделю достигли значительных успехов, передает «Царьград». Российская артиллерия удерживает под полным огневым контролем все пути снабжения ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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