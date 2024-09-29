Происшествия Экс-замглавы Минобороны Булгаков попросил отпустить его из СИЗО 29 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 + Булгаков имеет звание ветерана боевых действий и государственные награды Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков попросил суд изменить меру пресечения и отпустить его из СИЗО. Об этом сообщается в материалах дела Булгакова. «Обвиняемый Булгаков и его защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу)», — передает ТАСС информацию из материалов дела. Там также отмечалось, что обвиняемый имеет государственные награды, является ветераном боевых действий и нуждается в медицинской помощи. Ранее из материалов дела стало известно, что Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Бывший замглавы Минобороны обвиняется в мошенничестве. Суд продлил его арест до 25 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков попросил суд изменить меру пресечения и отпустить его из СИЗО. Об этом сообщается в материалах дела Булгакова. «Обвиняемый Булгаков и его защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу)», — передает ТАСС информацию из материалов дела. Там также отмечалось, что обвиняемый имеет государственные награды, является ветераном боевых действий и нуждается в медицинской помощи. Ранее из материалов дела стало известно, что Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Бывший замглавы Минобороны обвиняется в мошенничестве. Суд продлил его арест до 25 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям