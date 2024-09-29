Экс-замглавы Минобороны Булгаков попросил отпустить его из СИЗО

Бывший заместитель главы министра обороны России Дмитрий Булгаков попросил суд изменить меру пресечения и отпустить его из СИЗО. Об этом сообщается в материалах дела Булгакова.
«Обвиняемый Булгаков и его защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя (об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу)», — передает ТАСС информацию из материалов дела. Там также отмечалось, что обвиняемый имеет государственные награды, является ветераном боевых действий и нуждается в медицинской помощи.
Ранее из материалов дела стало известно, что Булгаков препятствует расследованию уголовного дела. Бывший замглавы Минобороны обвиняется в мошенничестве. Суд продлил его арест до 25 декабря.
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