В Германии признали, что Украина никогда не сможет победить Россию

Председатель ХДС Мерц: Украина не победит Россию
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Фридрих Мерц считает, что Украина никогда не победит Россию Фото:
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Украинская сторона не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом сообщил председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

«Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было требованием. Но для меня победа значит, что она должна вернуть себе суверенитет над своей территорией», — сказал Мерц в беседе с изданием Bild.

Он также подчеркнул, что важной задачей для союзников Украины является помощь в том, чтобы страна не проиграла в этом конфликте. Сейчас главный акцент в поддержке делается на обеспечение Украины необходимыми ресурсами и оборудованием для защиты своих границ.

Ранее источник в политических кругах Украины сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет поражения после отказа Запада поддержать его «план победы». Кроме того, лидеры западных стран разочаровались в плане Зеленского и его политике, по данным издания «Страна.ua».

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Украинская сторона не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом сообщил председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. «Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было требованием. Но для меня победа значит, что она должна вернуть себе суверенитет над своей территорией», — сказал Мерц в беседе с изданием Bild. Он также подчеркнул, что важной задачей для союзников Украины является помощь в том, чтобы страна не проиграла в этом конфликте. Сейчас главный акцент в поддержке делается на обеспечение Украины необходимыми ресурсами и оборудованием для защиты своих границ. Ранее источник в политических кругах Украины сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет поражения после отказа Запада поддержать его «план победы». Кроме того, лидеры западных стран разочаровались в плане Зеленского и его политике, по данным издания «Страна.ua».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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