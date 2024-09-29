В Германии признали, что Украина никогда не сможет победить Россию

Председатель ХДС Мерц: Украина не победит Россию

29 сентября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Фридрих Мерц считает, что Украина никогда не победит Россию Фото: © IMAGO/Revierfoto/Global Look Press новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом сообщил председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. «Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было требованием. Но для меня победа значит, что она должна вернуть себе суверенитет над своей территорией», — сказал Мерц в беседе с изданием Bild. Он также подчеркнул, что важной задачей для союзников Украины является помощь в том, чтобы страна не проиграла в этом конфликте. Сейчас главный акцент в поддержке делается на обеспечение Украины необходимыми ресурсами и оборудованием для защиты своих границ. Ранее источник в политических кругах Украины сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет поражения после отказа Запада поддержать его «план победы». Кроме того, лидеры западных стран разочаровались в плане Зеленского и его политике, по данным издания «Страна.ua». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинская сторона не сможет победить в конфликте с Россией. Об этом сообщил председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. «Украина никогда не сможет победить Россию, и это никогда не было требованием. Но для меня победа значит, что она должна вернуть себе суверенитет над своей территорией», — сказал Мерц в беседе с изданием Bild. Он также подчеркнул, что важной задачей для союзников Украины является помощь в том, чтобы страна не проиграла в этом конфликте. Сейчас главный акцент в поддержке делается на обеспечение Украины необходимыми ресурсами и оборудованием для защиты своих границ. Ранее источник в политических кругах Украины сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет поражения после отказа Запада поддержать его «план победы». Кроме того, лидеры западных стран разочаровались в плане Зеленского и его политике, по данным издания «Страна.ua».