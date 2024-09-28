Полиция нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска

Полиция 29 сентября нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«48-летний нарушитель установлен и задержан. Сейчас с ним работаю сотрудники полиции. Установлено, что машины были повреждены с помощью пневматического пистолета, который не требует специального разрешения», — заявили в пресс-службе областного главка.
Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Он понесет наказание в соответствии с законодательством РФ, отмечают в пресс-службе ведомства.
Ранее в отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4.
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