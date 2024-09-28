Полиция нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска

29 сентября 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Злоумышленник расстрелял стекла из травматического пистолета Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция 29 сентября нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «48-летний нарушитель установлен и задержан. Сейчас с ним работаю сотрудники полиции. Установлено, что машины были повреждены с помощью пневматического пистолета, который не требует специального разрешения», — заявили в пресс-службе областного главка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Он понесет наказание в соответствии с законодательством РФ, отмечают в пресс-службе ведомства. Ранее в отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция 29 сентября нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «48-летний нарушитель установлен и задержан. Сейчас с ним работаю сотрудники полиции. Установлено, что машины были повреждены с помощью пневматического пистолета, который не требует специального разрешения», — заявили в пресс-службе областного главка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Он понесет наказание в соответствии с законодательством РФ, отмечают в пресс-службе ведомства. Ранее в отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4.