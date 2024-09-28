28 сентября 2024

Полиция нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник расстрелял стекла из травматического пистолета Фото:

Полиция 29 сентября нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«48-летний нарушитель установлен и задержан. Сейчас с ним работаю сотрудники полиции. Установлено, что машины были повреждены с помощью пневматического пистолета, который не требует специального разрешения», — заявили в пресс-службе областного главка.

Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Он понесет наказание в соответствии с законодательством РФ, отмечают в пресс-службе ведомства.

Ранее в отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4.

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Полиция 29 сентября нашла мужчину, который обстрелял машины на северо-западе Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «48-летний нарушитель установлен и задержан. Сейчас с ним работаю сотрудники полиции. Установлено, что машины были повреждены с помощью пневматического пистолета, который не требует специального разрешения», — заявили в пресс-службе областного главка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Он понесет наказание в соответствии с законодательством РФ, отмечают в пресс-службе ведомства. Ранее в отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Одно ЧП произошло во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 37. Другое — во дворе на Пионерской, 4.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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