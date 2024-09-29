В Иране разбился вертолет с высокопоставленными лидерами КСИР и хуситов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Иране потерпел крушение вертолет с лидерами КСИР и хуситами на борту
В Иране потерпел крушение вертолет с лидерами КСИР и хуситами на борту Фото:

В Иране произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился вертолет с высокопоставленными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов на борту. Об этом информирует иранский политический комментатор Махьяр Тоуси.

«В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленные лидеры КСИР и хуситы», — написал Тоуси в своем аккаунте в Х. Подробности происшествия, включая причины крушения и состояние пассажиров, пока не уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Иране произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился вертолет с высокопоставленными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов на борту. Об этом информирует иранский политический комментатор Махьяр Тоуси. «В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленные лидеры КСИР и хуситы», — написал Тоуси в своем аккаунте в Х. Подробности происшествия, включая причины крушения и состояние пассажиров, пока не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...