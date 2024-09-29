В Иране разбился вертолет с высокопоставленными лидерами КСИР и хуситов

В Иране потерпел крушение вертолет с лидерами КСИР и хуситами на борту
В Иране произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился вертолет с высокопоставленными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов на борту. Об этом информирует иранский политический комментатор Махьяр Тоуси.
«В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленные лидеры КСИР и хуситы», — написал Тоуси в своем аккаунте в Х. Подробности происшествия, включая причины крушения и состояние пассажиров, пока не уточняются.
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