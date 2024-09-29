29 сентября 2024
28 сентября 2024

У воюющей с «Газпромом» хозяйки пчелиной фермы в Сысерти появился неожиданный союзник

К спору фермерши из Сысерти с дочкой «Газпрома» подключился депутат Ивачев
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Газпроме» считают что ульи слишком близко к газопроводу (архивное фото) Фото:

К спору владелицы эко-комплекса «Уральская пчелка» в Сысерти Татьяны Каркачевой с дочерней компанией «Газпрома», которая требует убрать ульи подальше от газопровода, подключился главный свердловский коммунист Александр Ивачев. Фермерше он дал несколько обещаний, о чем рассказал у себя в соцсетях.

«Побывал в Сысертском селе Кадниково, где разворачивается громкая история: корпорация „Газпром“ пытается снести пасеку, пчелы которой, по мнению газовиков, представляют большую угрозу закопанным под землю трубам. Звучит абсурдно. Но это действительно так… В любом случае, буду обращаться к правительству региона с тем, чтобы оно защитило так нужный в сфере туризма малый бизнес. Плюс постараемся помочь Татьяне в суде», — написал Ивачев на своей странице «ВКонтакте».

Как ранее сообщало URA.RU, юристы «Газпром трансгаз Екатеринбург» считают, что ульи находятся слишком близко к магистральному газопроводу, что идет вразрез со строительными нормами. Свою позицию компания пытается отстоять через суд. При этом сама Татьяна Каркачева рассказывала агентству, что пасека находится в 120 метрах от газопровода и не относится к категориям, для которых действуют подобные ограничения.

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К спору владелицы эко-комплекса «Уральская пчелка» в Сысерти Татьяны Каркачевой с дочерней компанией «Газпрома», которая требует убрать ульи подальше от газопровода, подключился главный свердловский коммунист Александр Ивачев. Фермерше он дал несколько обещаний, о чем рассказал у себя в соцсетях. «Побывал в Сысертском селе Кадниково, где разворачивается громкая история: корпорация „Газпром“ пытается снести пасеку, пчелы которой, по мнению газовиков, представляют большую угрозу закопанным под землю трубам. Звучит абсурдно. Но это действительно так… В любом случае, буду обращаться к правительству региона с тем, чтобы оно защитило так нужный в сфере туризма малый бизнес. Плюс постараемся помочь Татьяне в суде», — написал Ивачев на своей странице «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU, юристы «Газпром трансгаз Екатеринбург» считают, что ульи находятся слишком близко к магистральному газопроводу, что идет вразрез со строительными нормами. Свою позицию компания пытается отстоять через суд. При этом сама Татьяна Каркачева рассказывала агентству, что пасека находится в 120 метрах от газопровода и не относится к категориям, для которых действуют подобные ограничения.
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