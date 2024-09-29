29 сентября 2024

Уголовное дело возбудили из-за ДТП с автобусом и фурой на Кубани

© Служба новостей «URA.RU»
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В СК возбудили уголовное дело по факту аварии
В СК возбудили уголовное дело по факту аварии Фото:

Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в связи с ДТП, случившемся между фурой и автобусом. Как сообщается, дело заведено на основе части 3 статьи 264 УК РФ, что предусматривает нарушение правил дорожного движения, приведшее по неосторожности к смерти человека, сообщили в краевом СУ СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

На Кубани 29 сентября автобус с 49 пассажирами и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался пожар, водитель бензовоза мог сгореть заживо, еще минимум шесть человек пострадали.

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Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в связи с ДТП, случившемся между фурой и автобусом. Как сообщается, дело заведено на основе части 3 статьи 264 УК РФ, что предусматривает нарушение правил дорожного движения, приведшее по неосторожности к смерти человека, сообщили в краевом СУ СК. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве РИА Новости. На Кубани 29 сентября автобус с 49 пассажирами и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался пожар, водитель бензовоза мог сгореть заживо, еще минимум шесть человек пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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