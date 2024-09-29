Уголовное дело возбудили из-за ДТП с автобусом и фурой на Кубани

Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело в связи с ДТП, случившемся между фурой и автобусом. Как сообщается, дело заведено на основе части 3 статьи 264 УК РФ, что предусматривает нарушение правил дорожного движения, приведшее по неосторожности к смерти человека, сообщили в краевом СУ СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в ведомстве РИА Новости.
На Кубани 29 сентября автобус с 49 пассажирами и фура столкнулись на большой скорости. В результате ДТП начался пожар, водитель бензовоза мог сгореть заживо, еще минимум шесть человек пострадали.
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