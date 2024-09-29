29 сентября 2024

WP: СВО экономически выгодна штату Пенсильвания

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Производство оружия в США выросло на фоне СВО
Производство оружия в США выросло на фоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация России на Украине оказалась экономически выгодна штату Пенсильвания (США), поскольку ее военные заводы в Скрэнтоне нарастили производство и прибыль. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«С тех пор как Россия начала спецоперацию, федеральное правительство выделило почти 175 миллиардов долларов на чрезвычайную помощь для урегулирования конфликта. Но большая часть этих денег остается в США: они питают такие заводы, как армейский завод в Скрэнтоне. Для президента США Джо Байдена, который 10 лет жил в Скрэнтоне, оборонное производство является одновременно благом для Украины и бальзамом для давнего экономического упадка», — пишет WP.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Этот визит спровоцировал скандал в Вашингтоне: республиканцы потребовали провести расследование против администрации Байдена, поскольку та могла быть политически заинтересована в визите украинского лидера на завод, передает телеканал 360.

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Спецоперация России на Украине оказалась экономически выгодна штату Пенсильвания (США), поскольку ее военные заводы в Скрэнтоне нарастили производство и прибыль. Об этом сообщила газета The Washington Post. «С тех пор как Россия начала спецоперацию, федеральное правительство выделило почти 175 миллиардов долларов на чрезвычайную помощь для урегулирования конфликта. Но большая часть этих денег остается в США: они питают такие заводы, как армейский завод в Скрэнтоне. Для президента США Джо Байдена, который 10 лет жил в Скрэнтоне, оборонное производство является одновременно благом для Украины и бальзамом для давнего экономического упадка», — пишет WP. Президент Украины Владимир Зеленский ранее посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании. Этот визит спровоцировал скандал в Вашингтоне: республиканцы потребовали провести расследование против администрации Байдена, поскольку та могла быть политически заинтересована в визите украинского лидера на завод, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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