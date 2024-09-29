Следственный комитет обратился к ОАЭ по делу о получении взяток в МВД Дагестана

Следствие по делу бывшего заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова обратилось за помощью к Объединённым Арабским Эмиратам в рамках расследования обвинений в получении взяток на 1,3 млн рублей и превышении должностных полномочий. Об этом свидетельствуют материалы дела, доступ к которым появился у ТАСС.
«В настоящее время по уголовному делу необходимо получить ответы из компетентных органов Объединённых Арабских Эмиратов», — говорится в документах. Содержание следственных материалов передало агентство.
Вторым фигурантом по делу проходит бывший заместитель начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров. По версии следствия, в 2022 году он, действуя в сговоре с Исмаиловым, получил взятку в своём рабочем кабинете в размере 300 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома. Следователи также полагают, что позже Абдулгапуров совместно с Исмаиловым получил 1 млн рублей за содействие в распределении бюджетных средств маткапитала.
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