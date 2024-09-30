Все крупные активы украинских олигархов были национализированы в Запорожье

Все крупные активы украинских олигархов в Запорожской области были национализированы. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.
«Национализировано все самое крупное, что было у украинских олигархов. И иностранных компаний», — сказал Балицкий в беседе с РИА Новости. По его словам, большинство значимых объектов, таких как атомная станция, тепловые и ветровые станции, солнечные электростанции, крупные промышленные предприятия и железная дорога, которые ранее принадлежали украинским олигархам или государству, теперь перешли в федеральную собственность.
Балицкий подчеркнул, что хотя основные крупные активы уже национализированы, власти продолжают поиски мелких объектов и квартир, которые могли быть зарегистрированы на аффилированных лиц. Он добавил, что любое найденное имущество также будет конфисковано в пользу государства, отметив, что на выполнение этой задачи есть время до 2028 года.
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