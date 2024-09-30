Россия близка к заключению газового контракта с Ираном

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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Иран и РФ ведут переговоры, чтобы заключить газовый контракт Фото:

Иран и Россия ведут переговоры о заключении газового контракта. Об этом заявил министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади.

«По информации из министерства нефти, заключение контракта все еще находится на стадии переговоров. Но мы близки к завершению», — сказал Алиабади. Его слова приводит газета «Известия».

Сообщалось, что Индия отказалась покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Министр нефти страны Панкадж Джайн заявил, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений.

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Иран и Россия ведут переговоры о заключении газового контракта. Об этом заявил министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади. «По информации из министерства нефти, заключение контракта все еще находится на стадии переговоров. Но мы близки к завершению», — сказал Алиабади. Его слова приводит газета «Известия». Сообщалось, что Индия отказалась покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Министр нефти страны Панкадж Джайн заявил, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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