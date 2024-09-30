Россия близка к заключению газового контракта с Ираном

30 сентября 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Иран и РФ ведут переговоры, чтобы заключить газовый контракт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иран и Россия ведут переговоры о заключении газового контракта. Об этом заявил министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади. «По информации из министерства нефти, заключение контракта все еще находится на стадии переговоров. Но мы близки к завершению», — сказал Алиабади. Его слова приводит газета «Известия». Сообщалось, что Индия отказалась покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Министр нефти страны Панкадж Джайн заявил, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран и Россия ведут переговоры о заключении газового контракта. Об этом заявил министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади. «По информации из министерства нефти, заключение контракта все еще находится на стадии переговоров. Но мы близки к завершению», — сказал Алиабади. Его слова приводит газета «Известия». Сообщалось, что Индия отказалась покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Министр нефти страны Панкадж Джайн заявил, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений.