Россия близка к заключению газового контракта с Ираном

Иран и Россия ведут переговоры о заключении газового контракта. Об этом заявил министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади.
«По информации из министерства нефти, заключение контракта все еще находится на стадии переговоров. Но мы близки к завершению», — сказал Алиабади. Его слова приводит газета «Известия».
Сообщалось, что Индия отказалась покупать сжиженный природный газ с проекта «Арктик СПГ 2», попавшего под санкции США и Великобритании. Министр нефти страны Панкадж Джайн заявил, что позиция Индии обусловлена потенциальным риском вторичных экономических ограничений.
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