Момент спасения прыгнувшего из окна мужчины при пожаре в Москве попал на видео

30 сентября 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в жилом доме (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Момент спасения мужчины, который выпрыгнул из окна ЖК «Селигер Сити» в Москве, попал на видео. Жильца поймали с помощью одеяла, показано на размещенных очевидцами кадрах. «Момент спасения мужчины, выпрыгнувшего из окна ЖК „Селигер Сити“ в Москве. Его поймали с помощью одеяла местные жители», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza. На размещенных кадрах показано, как несколько человек растягивают светлое одеяло, в которое примерно с третьего-четвертого этажа прыгает мужчина. Сразу после прыжка пострадавшего в одеяле отнесли в машину скорой помощи. На данный момент пожар локализован на 100 метрах. Из-за возгорания в ЖК «Селигер Сити» в Москве ранее было перекрыто движение по Ильменскому проезду, говорилось в сообщении в telegram-канале столичного дептранса. На месте ЧП работают оперативные службы, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Момент спасения мужчины, который выпрыгнул из окна ЖК «Селигер Сити» в Москве, попал на видео. Жильца поймали с помощью одеяла, показано на размещенных очевидцами кадрах. «Момент спасения мужчины, выпрыгнувшего из окна ЖК „Селигер Сити“ в Москве. Его поймали с помощью одеяла местные жители», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza. На размещенных кадрах показано, как несколько человек растягивают светлое одеяло, в которое примерно с третьего-четвертого этажа прыгает мужчина. Сразу после прыжка пострадавшего в одеяле отнесли в машину скорой помощи. На данный момент пожар локализован на 100 метрах. Из-за возгорания в ЖК «Селигер Сити» в Москве ранее было перекрыто движение по Ильменскому проезду, говорилось в сообщении в telegram-канале столичного дептранса. На месте ЧП работают оперативные службы, пишет RT.