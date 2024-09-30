Момент спасения прыгнувшего из окна мужчины при пожаре в Москве попал на видео

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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург, дым, пожар, огонь, дом, лестница
Пожар произошел в жилом доме (архивное фото) Фото:

Момент спасения мужчины, который выпрыгнул из окна ЖК «Селигер Сити» в Москве, попал на видео. Жильца поймали с помощью одеяла, показано на размещенных очевидцами кадрах.

«Момент спасения мужчины, выпрыгнувшего из окна ЖК „Селигер Сити“ в Москве. Его поймали с помощью одеяла местные жители», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza. На размещенных кадрах показано, как несколько человек растягивают светлое одеяло, в которое примерно с третьего-четвертого этажа прыгает мужчина.

Сразу после прыжка пострадавшего в одеяле отнесли в машину скорой помощи. На данный момент пожар локализован на 100 метрах.

Из-за возгорания в ЖК «Селигер Сити» в Москве ранее было перекрыто движение по Ильменскому проезду, говорилось в сообщении в telegram-канале столичного дептранса. На месте ЧП работают оперативные службы, пишет RT.

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Момент спасения мужчины, который выпрыгнул из окна ЖК «Селигер Сити» в Москве, попал на видео. Жильца поймали с помощью одеяла, показано на размещенных очевидцами кадрах. «Момент спасения мужчины, выпрыгнувшего из окна ЖК „Селигер Сити“ в Москве. Его поймали с помощью одеяла местные жители», — говорится в сообщении в telegram-канале Baza. На размещенных кадрах показано, как несколько человек растягивают светлое одеяло, в которое примерно с третьего-четвертого этажа прыгает мужчина. Сразу после прыжка пострадавшего в одеяле отнесли в машину скорой помощи. На данный момент пожар локализован на 100 метрах. Из-за возгорания в ЖК «Селигер Сити» в Москве ранее было перекрыто движение по Ильменскому проезду, говорилось в сообщении в telegram-канале столичного дептранса. На месте ЧП работают оперативные службы, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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