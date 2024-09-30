ТАСС: в деле о некачественных бронежилетах могут появиться чиновники Минобороны

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Тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Челябинск, бронежилет, камуфляж, амуниция, экипировка, армия россии, разгрузочный жилет, армия рф
Неустановленные чиновники из МО могут являться фигурантами дела о некачественных бронежилетах в связи со взятками Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В деле о хищении двух миллиардов рублей, выделенных на поставку бронежилетов для участников СВО, могут появиться новые обвиняемые среди бывших и действующих сотрудников Минобороны РФ. Заведено новое дело по факту дачи взяток. Об этом стало известно из материалов уголовного дела.

«Настоящее уголовное дело возбуждено 3 апреля 2024 года по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ <…> С ним в одном производстве соединено уголовное дело по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. Продукция, предоставленная компанией, не соответствовала условиям контракта. В числе задержанных оказались генеральный директор, финансовый директор и начальник службы безопасности компании. После этого отмечалось, что в деле могут появиться новые фигуранты. До этого сообщалось, что ущерб для Минобороны составил около 2,4 млрд рублей, передает телеканал «Царьград».

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В деле о хищении двух миллиардов рублей, выделенных на поставку бронежилетов для участников СВО, могут появиться новые обвиняемые среди бывших и действующих сотрудников Минобороны РФ. Заведено новое дело по факту дачи взяток. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. «Настоящее уголовное дело возбуждено 3 апреля 2024 года по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ <…> С ним в одном производстве соединено уголовное дело по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. Продукция, предоставленная компанией, не соответствовала условиям контракта. В числе задержанных оказались генеральный директор, финансовый директор и начальник службы безопасности компании. После этого отмечалось, что в деле могут появиться новые фигуранты. До этого сообщалось, что ущерб для Минобороны составил около 2,4 млрд рублей, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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