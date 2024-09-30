ТАСС: в деле о некачественных бронежилетах могут появиться чиновники Минобороны

30 сентября 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Неустановленные чиновники из МО могут являться фигурантами дела о некачественных бронежилетах в связи со взятками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В деле о хищении двух миллиардов рублей, выделенных на поставку бронежилетов для участников СВО, могут появиться новые обвиняемые среди бывших и действующих сотрудников Минобороны РФ. Заведено новое дело по факту дачи взяток. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. «Настоящее уголовное дело возбуждено 3 апреля 2024 года по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ <…> С ним в одном производстве соединено уголовное дело по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. Продукция, предоставленная компанией, не соответствовала условиям контракта. В числе задержанных оказались генеральный директор, финансовый директор и начальник службы безопасности компании. После этого отмечалось, что в деле могут появиться новые фигуранты. До этого сообщалось, что ущерб для Минобороны составил около 2,4 млрд рублей, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле о хищении двух миллиардов рублей, выделенных на поставку бронежилетов для участников СВО, могут появиться новые обвиняемые среди бывших и действующих сотрудников Минобороны РФ. Заведено новое дело по факту дачи взяток. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. «Настоящее уголовное дело возбуждено 3 апреля 2024 года по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ <…> С ним в одном производстве соединено уголовное дело по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России», — передает ТАСС, ссылаясь на материалы дела. Ранее Басманный суд Москвы арестовал представителей компании «Пикет» в связи с хищением средств, выделенных на поставку бронежилетов для российской армии. Продукция, предоставленная компанией, не соответствовала условиям контракта. В числе задержанных оказались генеральный директор, финансовый директор и начальник службы безопасности компании. После этого отмечалось, что в деле могут появиться новые фигуранты. До этого сообщалось, что ущерб для Минобороны составил около 2,4 млрд рублей, передает телеканал «Царьград».