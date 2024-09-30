Фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов для МО РФ признал вину

30 сентября 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов сотрудничает со следствием Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Один из фигурантов дела, который проходит по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, признал свою вину. Он также сотрудничает со следствием. Об этом сообщается в судебных документах. «Обвиняемый намерений скрываться не имеет. <…> Вину признал, сотрудничает со следствием», — сказано в документах, сообщает РИА Новости. При этом изначально фигурант дела и его адвокат заявляли, что доводы следователя являются необоснованными. В деле фигурируют несколько человек, обвиненные в поставках некачественных бронежилетов для Минобороны. В числе них — руководство компании «Пикет». Кто именно из фигурантов признал свою вину — не уточняется. Судя по судебным документам, которые изучили журналисты, в рамках расследования также заведено дело по факту коррупции. По нему проходят неустановленные лица из числа Минобороны РФ. Фигурантов обвинили во взяточничестве. Это не первое уголовное дело, где фигурирует военное российское ведомство. Ранее, например, против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили дело о коррупции, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из фигурантов дела, который проходит по делу о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ, признал свою вину. Он также сотрудничает со следствием. Об этом сообщается в судебных документах. «Обвиняемый намерений скрываться не имеет. <…> Вину признал, сотрудничает со следствием», — сказано в документах, сообщает РИА Новости. При этом изначально фигурант дела и его адвокат заявляли, что доводы следователя являются необоснованными. В деле фигурируют несколько человек, обвиненные в поставках некачественных бронежилетов для Минобороны. В числе них — руководство компании «Пикет». Кто именно из фигурантов признал свою вину — не уточняется. Судя по судебным документам, которые изучили журналисты, в рамках расследования также заведено дело по факту коррупции. По нему проходят неустановленные лица из числа Минобороны РФ. Фигурантов обвинили во взяточничестве. Это не первое уголовное дело, где фигурирует военное российское ведомство. Ранее, например, против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили дело о коррупции, передает РАПСИ.