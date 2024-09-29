Доверенное лицо кандидата Владимира Путина на выборах президента России в ХМАО Виталий Малыхин возглавил политический блок администрации Сургута. Источники URA.RU в политическом истеблишементе сообщили URA.RU, что глава города Максим Слепов назначил экс-директора музея «Россия — моя история. Сургут» своим заместителем.
«Малыхин назначен политическим вице-мэром Сургута. В его ведение будет передан новый комитет по внутренней политике и управление информационной политики», — поделился инсайдер.
Новый вице-мэр сменил на этом посту Михаила Гуменюка, креатуру бывшего градоначальника Андрея Филатова. «Приказ будет подписан 30 сентября», — уточняет собеседник агентства.
Официально подтвердить назначение на момент публикации не удалось. Малыхин не ответил на звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU писало, что глава Сургута Максим Слепов определился с кандидатурой зама по политике. Малыхин согласован окружным внуполом.
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