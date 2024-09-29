29 сентября 2024
28 сентября 2024

Доверенное лицо Путина на выборах президента РФ в ХМАО возглавил политблок Сургута. Инсайд

Малыхин назначен вице-мэром Сургута по внутренней политике
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор музейного комплекса «Россия — моя история. Сургут» Виталий Малыхин назначен вице-мэром Сургута по внутренней политике
Директор музейного комплекса «Россия — моя история. Сургут» Виталий Малыхин назначен вице-мэром Сургута по внутренней политике Фото:

Доверенное лицо кандидата Владимира Путина на выборах президента России в ХМАО Виталий Малыхин возглавил политический блок администрации Сургута. Источники URA.RU в политическом истеблишементе сообщили URA.RU, что глава города Максим Слепов назначил экс-директора музея «Россия — моя история. Сургут» своим заместителем.

«Малыхин назначен политическим вице-мэром Сургута. В его ведение будет передан новый комитет по внутренней политике и управление информационной политики», — поделился инсайдер.

Новый вице-мэр сменил на этом посту Михаила Гуменюка, креатуру бывшего градоначальника Андрея Филатова. «Приказ будет подписан 30 сентября», — уточняет собеседник агентства.

Официально подтвердить назначение на момент публикации не удалось. Малыхин не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало, что глава Сургута Максим Слепов определился с кандидатурой зама по политике. Малыхин согласован окружным внуполом.

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Доверенное лицо кандидата Владимира Путина на выборах президента России в ХМАО Виталий Малыхин возглавил политический блок администрации Сургута. Источники URA.RU в политическом истеблишементе сообщили URA.RU, что глава города Максим Слепов назначил экс-директора музея «Россия — моя история. Сургут» своим заместителем. «Малыхин назначен политическим вице-мэром Сургута. В его ведение будет передан новый комитет по внутренней политике и управление информационной политики», — поделился инсайдер. Новый вице-мэр сменил на этом посту Михаила Гуменюка, креатуру бывшего градоначальника Андрея Филатова. «Приказ будет подписан 30 сентября», — уточняет собеседник агентства. Официально подтвердить назначение на момент публикации не удалось. Малыхин не ответил на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что глава Сургута Максим Слепов определился с кандидатурой зама по политике. Малыхин согласован окружным внуполом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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