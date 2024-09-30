У экс-замглавы МО РФ Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Иванов находится в СИЗО до 23 декабря по решению суда Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

У экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мersedec-Benz G63, оформленный на его водителя. Это следует из регистрационных документов.

«Элитная иномарка, Мersedec-Benz G63, была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что Иванов использовал авто в личных целях. Стоимость иномарки варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.

Ранее у Иванова и его жены нашли Cadillac, раритетные авто, огнестрельное оружие и огромный особняк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что супруги ежегодно покупали автомобили, и к 2019-му году в их автопарке находилось 12 машин.

Бывший замминистра обороны подозревается в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО до 23 декабря. По словам его адвоката, Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе.

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У экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мersedec-Benz G63, оформленный на его водителя. Это следует из регистрационных документов. «Элитная иномарка, Мersedec-Benz G63, была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что Иванов использовал авто в личных целях. Стоимость иномарки варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей. Ранее у Иванова и его жены нашли Cadillac, раритетные авто, огнестрельное оружие и огромный особняк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что супруги ежегодно покупали автомобили, и к 2019-му году в их автопарке находилось 12 машин. Бывший замминистра обороны подозревается в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО до 23 декабря. По словам его адвоката, Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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