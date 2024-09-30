У экс-замглавы МО РФ Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63

30 сентября 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Иванов находится в СИЗО до 23 декабря по решению суда Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке У экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мersedec-Benz G63, оформленный на его водителя. Это следует из регистрационных документов. «Элитная иномарка, Мersedec-Benz G63, была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что Иванов использовал авто в личных целях. Стоимость иномарки варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей. Ранее у Иванова и его жены нашли Cadillac, раритетные авто, огнестрельное оружие и огромный особняк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что супруги ежегодно покупали автомобили, и к 2019-му году в их автопарке находилось 12 машин. Бывший замминистра обороны подозревается в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО до 23 декабря. По словам его адвоката, Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, был найден автомобиль Мersedec-Benz G63, оформленный на его водителя. Это следует из регистрационных документов. «Элитная иномарка, Мersedec-Benz G63, была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022—2023 годах», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что Иванов использовал авто в личных целях. Стоимость иномарки варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей. Ранее у Иванова и его жены нашли Cadillac, раритетные авто, огнестрельное оружие и огромный особняк площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что супруги ежегодно покупали автомобили, и к 2019-му году в их автопарке находилось 12 машин. Бывший замминистра обороны подозревается в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО до 23 декабря. По словам его адвоката, Иванов адаптировался к условиям содержания в следственном изоляторе.